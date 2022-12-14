Евгений Куйвашев оценил построенную по нацпроекту школу в Екатеринбурге

В новом корпусе екатеринбургской гимназии № 120 будут обучаться ученики средних и старших классов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области посетил новый корпус екатеринбургской гимназии № 120. Объект Евгению Куйвашеву презентовал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Четырехэтажную школу начали строить в декабре 2021 года в рамках нацпроекта "Образование". Работы почти завершены. Общая площадь корпуса составляет 15 тысяч квадратных метров. В здании, рассчитанном на 600 мест, будут обучаться ученики средних и старших классов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для детей обустроены кабинеты русского языка, математики, истории, информатики, ИЗО, черчения. В классах по биологии, химии, физике оборудованы лаборатории для практических занятий. Кроме того, в школе сделаны мастерские, где мальчики смогут получить навыки по обработке дерева, металла, а девочки научиться домоводству, кулинарии и шитью.

В гимназии создан спортивный блок помещений, медиацентр, современный актовый зал с гримерными и костюмерными. После уроков для детей будет открыт школьный издательский центр с мини-типографией, студии художественной керамики, робототехники, 3D-моделирования и прототипирования.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для безопасности здание оснащено системами контроля доступа, видеонаблюдения и оповещения. Внимание уделено безбарьерной среде. Для передвижения маломобильных людей в корпусе спроектированы широкие проемы, оборудованы лифты и специальные санитарно-гигиенические помещения. Каждый этаж оснащен кнопками вызова помощника.

Ранее стало известно, что Свердловская область станет первым регионом, где возобновят уроки начальной военной подготовки.