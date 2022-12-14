Темы дня

Общество / Образование
14 декабря 2022, 14:23

Евгений Куйвашев оценил построенную по нацпроекту школу в Екатеринбурге

  Валерия Белякова
Губернатор в гимназии

В новом корпусе екатеринбургской гимназии № 120 будут обучаться ученики средних и старших классов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области посетил новый корпус екатеринбургской гимназии № 120. Объект Евгению Куйвашеву презентовал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Четырехэтажную школу начали строить в декабре 2021 года в рамках нацпроекта "Образование". Работы почти завершены. Общая площадь корпуса составляет 15 тысяч квадратных метров. В здании, рассчитанном на 600 мест, будут обучаться ученики средних и старших классов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для детей обустроены кабинеты русского языка, математики, истории, информатики, ИЗО, черчения. В классах по биологии, химии, физике оборудованы лаборатории для практических занятий. Кроме того, в школе сделаны мастерские, где мальчики смогут получить навыки по обработке дерева, металла, а девочки научиться домоводству, кулинарии и шитью.

В гимназии создан спортивный блок помещений, медиацентр, современный актовый зал с гримерными и костюмерными. После уроков для детей будет открыт школьный издательский центр с мини-типографией, студии художественной керамики, робототехники, 3D-моделирования и прототипирования.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для безопасности здание оснащено системами контроля доступа, видеонаблюдения и оповещения. Внимание уделено безбарьерной среде. Для передвижения маломобильных людей в корпусе спроектированы широкие проемы, оборудованы лифты и специальные санитарно-гигиенические помещения. Каждый этаж оснащен кнопками вызова помощника.

Ранее стало известно, что Свердловская область станет первым регионом, где возобновят уроки начальной военной подготовки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.12.2022, 14:23 / Общество
Евгений Куйвашев оценил построенную по нацпроекту школу в Екатеринбурге
14.12.2022, 14:13 / Общество
Центр управления регионом Свердловской области помог решить более 54 тысяч проблем в 2022 году
14.12.2022, 13:53 / Общество
Свердловский детский омбудсмен назвал проблему подростковых суицидов острой
14.12.2022, 13:31 / Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать качественную пиротехнику на Новый год
14.12.2022, 12:22 / Общество
Свердловские полицейские провели концерт для участников спецоперации