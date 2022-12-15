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15 декабря 2022, 20:47

Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2023 год

ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. Фото: Павел Ворожцов

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили график проведения Основного и Единого госэкзаменов в 2023 году. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля.

Экзамены распределены следующим образом:

  • география, литература, химия — 26 мая;
  • русский язык — 29 мая;
  • базовая и профильная математика — 1 июня;
  • физика и история — 5 июня;
  • обществознание — 8 июня;
  • биология и иностранный язык (кроме раздела "Говорение") — 13 июня;
  • иностранный язык (раздел "Говорение") — 16 и 17 июня;
  • информатика — 19 и 20 июня.

Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится с 20 марта по 19 апреля. Резервные сроки предусмотрены в период с 6 по 19 сентября. 

Основной этап сдачи ОГЭ продлится с 24 мая по 1 июля:

  • история, физика, биология — 24 мая;
  • география, химия, обществознание, информатика — 30 мая;
  • иностранный язык — 2 и 3 июня;
  • русский язык — 6 июня;
  • математика — 9 июня;
  • литература, география, информатика, физика — 14 июня;
  • химия, обществознание, биология — 17 июня.

Резервные дни для написания ОГЭ предусмотрены до 1 июля. Стать экзамен досрочно можно будет с 21 апреля по 16 мая. Дополнительный период пройдет с 4 по 23 сентября, сообщается на сайте Рособрнадзора. Сдача ЕГЭ и ОГЭ начинается в 10:00 по местному времени.

Областная газета Свердловской области

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