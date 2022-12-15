Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2023 год

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили график проведения Основного и Единого госэкзаменов в 2023 году. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля.
Экзамены распределены следующим образом:
- география, литература, химия — 26 мая;
- русский язык — 29 мая;
- базовая и профильная математика — 1 июня;
- физика и история — 5 июня;
- обществознание — 8 июня;
- биология и иностранный язык (кроме раздела "Говорение") — 13 июня;
- иностранный язык (раздел "Говорение") — 16 и 17 июня;
- информатика — 19 и 20 июня.
Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится с 20 марта по 19 апреля. Резервные сроки предусмотрены в период с 6 по 19 сентября.
Основной этап сдачи ОГЭ продлится с 24 мая по 1 июля:
- история, физика, биология — 24 мая;
- география, химия, обществознание, информатика — 30 мая;
- иностранный язык — 2 и 3 июня;
- русский язык — 6 июня;
- математика — 9 июня;
- литература, география, информатика, физика — 14 июня;
- химия, обществознание, биология — 17 июня.
Резервные дни для написания ОГЭ предусмотрены до 1 июля. Стать экзамен досрочно можно будет с 21 апреля по 16 мая. Дополнительный период пройдет с 4 по 23 сентября, сообщается на сайте Рособрнадзора. Сдача ЕГЭ и ОГЭ начинается в 10:00 по местному времени.