Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2023 год

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. Фото: Павел Ворожцов

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили график проведения Основного и Единого госэкзаменов в 2023 году. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля.

Экзамены распределены следующим образом:

география, литература, химия — 26 мая;

русский язык — 29 мая;

базовая и профильная математика — 1 июня;

физика и история — 5 июня;

обществознание — 8 июня;

биология и иностранный язык (кроме раздела "Говорение") — 13 июня;

иностранный язык (раздел "Говорение") — 16 и 17 июня;

информатика — 19 и 20 июня.

Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится с 20 марта по 19 апреля. Резервные сроки предусмотрены в период с 6 по 19 сентября.

Основной этап сдачи ОГЭ продлится с 24 мая по 1 июля:

история, физика, биология — 24 мая;

география, химия, обществознание, информатика — 30 мая;

иностранный язык — 2 и 3 июня;

русский язык — 6 июня;

математика — 9 июня;

литература, география, информатика, физика — 14 июня;

химия, обществознание, биология — 17 июня.

Резервные дни для написания ОГЭ предусмотрены до 1 июля. Стать экзамен досрочно можно будет с 21 апреля по 16 мая. Дополнительный период пройдет с 4 по 23 сентября, сообщается на сайте Рособрнадзора. Сдача ЕГЭ и ОГЭ начинается в 10:00 по местному времени.