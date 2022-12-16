Свердловских школьников переводят на дистант

С 19 декабря школы Екатеринбурга, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Богдановича перейдут на дистанционное обучение. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила замруководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
По ее данным, сейчас в регионе полностью переведены на дистант 9 школ и 31 детский сад. Она также рассказала, что новогодние мероприятия планируется проводить с ограничениями. Дети будут отмечать праздники с одноклассниками и одногруппниками.
Добавим, в пресс-службе мэрии уральской столицы уже прокомментировали перевод учащихся на дистанционное обучение.
"В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, на основании рекомендаций Роспотребнадзора, принято решение о том, что с понедельника, 19 декабря, образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном режиме, а с 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы", — заявили в горадминистрации.