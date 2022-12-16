Награды от губернатора получили (слева направо) – директор СУНЦ УрФУ Лариса Рожкова, учитель информатики Марина Келина и ее воспитанник Александр Болдырев, победивший во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. Фото: Полина Зиновьева

Вчера губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ наградил педагогов региона – победителей профессиональных конкурсов. Премиями были отмечены 37 работников сферы образования.

– В сфере образования в Свердловской области работает более 70 тысяч человек, и сегодня мы чествуем лучших из них, – сказал Евгений Куйвашев. – Хочу поблагодарить вас за вклад в интеллектуальное и творческое развитие свердловской молодежи, за воспитание и просвещение подрастающего поколения. Вы помогаете ребятам поверить в себя, учите их масштабно мыслить, ставить перед собой цели и добиваться их. Достижения ваших воспитанников – главный показатель эффективности вашего самоотверженного труда. Пусть эта премия вдохновит вас и придаст сил и энергии для дальнейшей работы.

Глава региона отметил, что сегодня в Свердловской области ведется серьезная работа, направленная на то, чтобы образование было современным, качественным и доступным, а у педагогов были комфортные условия труда. В частности, речь идет об их материальном стимулировании и обеспечении роста заработной платы, предоставлении возможностей для повышения профессиональных компетенций.

37 человек были удостоены премий губернатора Свердловской области работникам системы образования. Конкурс на их соискание проводился по семи номинациям – «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании», а также «Олимпиадный успех». Последняя в этом году появилась впервые – в ней участвуют учителя, подготовившие победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Также премиями были награждены лучшие педагоги дополнительного образования, осуществляющие обучение по дополнительным программам технической направленности; победители регионального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2022» и «Воспитатель года России».

Среди обладателей губернаторских премий – есть и опытные, и начинающие педагоги.

Директор екатеринбургской школы № 76 Игорь Климовских, победивший в региональном конкурсе «Лидер в образовании», работает в этой сфере больше 30 лет. В ответном слове он признался, что общение и соревнование с коллегами духовно омолаживает и помогает профессионально развиваться и расширять горизонты. С ним согласна и победитель регионального этапа конкурса «Педагогический дебют» Мария Димитрова, которая четвертый год преподает информатику в новоуральской школе № 54.

– Само участие и победа в конкурсе, и та поддержка на всех уровнях, которую я постоянно ощущаю, очень вдохновляют, чтобы дальше расти в профессии, – говорит она.

Интересно, что в этом году педагоги впервые выходили на сцену вместе с учениками. Так, благодарственное письмо вручили учителю информатики специализированного учебно-научного центра УрФУ в Екатеринбурге Марине Келиной. Ее ученик, десятиклассник Александр Болдырев, в этом году стал победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту, на которую заявилось 13 тысяч участников со всей страны. Педагог и воспитанник принимали поздравления вместе.

– Победа Саши была одновременно неожиданной и долгожданной, – поделилась она с «ОГ». – Он изучает технологию искусственного интеллекта, занимается несколькими проектами. И моя задача как педагога – всячески поощрять и развивать такой интерес.