В Госдуме обсудят ужесточение условий регистрации детей в соцсетях

Ужесточить правила регистрации детей в соцсетях рекомендовали эксперты Государственного университета управления. Фото: Павел Ворожцов

В начале 2023 года депутаты Государственной думы намерены обсудить ужесточение правил доступа детей в интернет. Речь идет о контроле регистрации несовершеннолетних в социальных сетях.

Парламентарии получили результаты исследований Государственного университета управления (ГУУ) о поведении подростков в интернете. Эксперты изучили мнения 26 580 респондентов в возрасте от 6 до 18 лет, сообщают "Известия".

Выяснилось, что 72 % детей и подростков встречали сайты с неприятным содержанием. 47 % признали, что через соцсети им предлагали попробовать наркотики и алкоголь, а также заработать, распространяя информацию о них. Часть респондентов отметили, что "обратили внимание на предложения заработать".

По итогам исследования специалисты университета рекомендовали принять закон о социальных сетях, а регистрацию в них проводить по паспортным данным ребенка с 14 лет. Детей младшего возраста предложено регистрировать в соцсетях родителям или законным представителям. В обоих случаях необходимо будет предоставлять документ в электронном виде.

Поправки эксперты ГГУ предлагают внести в законы "Об информации" и "О персональных данных". Кроме этого, авторы исследования считают, что необходимо ввести административную и уголовную ответственность за кибербуллинг.

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