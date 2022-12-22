На Среднем Урале появится Региональный центр карьеры для представителей творческих профессий

Презентация РЦК прошла в рамках научно-практической конференции, посвященной 120-летию художественного образования на Среднем Урале. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области презентовали Региональный центр карьеры (РЦК) для представителей творческих специальностей. Центр станет связующим звеном между выпускниками учебных заведений и работодателями.

Презентация РЦК прошла в рамках научно-практической конференции, посвященной 120‑летию художественного образования на Среднем Урале.

"Вы делаете очень большое и важное дело. Подтверждение тому — те гранты и стипендии, которые выделяются правительством Свердловской области, внимание, которое оказывается Правительством РФ в рамках нацпроекта "Культура" — это и повышение квалификации в рамках программы "Творческие люди", и оснащение детских школ искусств музыкальными инструментам, это и ремонты, которые проходят в помещениях учебных заведений", — обратилась к участникам конференции глава минкульта Свердловской области Светлана Учайкина.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

РЦК сформирован на базе Регионального ресурсного центра в сфере культуры. Со следующего года новая структура будет заниматься аналитикой рынка труда, консультированием выпускников, созданием "банка вакансий" и содействием при организации целевого обучения специалистов для сферы культуры Среднего Урала. Помимо этого РЦК будет организовывать ярмарки вакансий, дни карьеры, воркшопы и презентации для работодателей.

Директор Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Наталья Клещева указала на важность поддержания связи с выпускниками.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Это особенно важно в областных городах, где достаточно серьезная потребность в кадрах. Мы общались с молодыми специалистами, и открытием стало то, что выпускники хотели получить распределение. Эта гарантия того, что ты будешь востребован, очень важна молодому специалисту", — отметила Наталья Клещева.

На научно-практической конференции были заключены первые соглашения о сотрудничестве. Центр договорился о совместной работе с Асбестовским колледжем искусств, Нижнетагильским колледжем искусств, Свердловским мужским хоровым колледжем и Свердловским художественным училищем имени И. Д. Шадра.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, на сегодняшний день в регионе открыты 161 детская школа искусств, 9 профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства и несколько специализированных вузов. Система художественного образования на Среднем Урале охватывает 3 тыс. студентов, 56 тыс. детей и 8 тыс. педагогов.