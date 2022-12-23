Темы дня

Общество / Образование
23 декабря 2022, 14:02

УрФУ вошел в десятку лучших вузов рейтинга Forbes

  Валерия Белякова
УрФУ

УрФУ занял десятое место в рейтинге Forbes из 635 российских вузов. Фото: Алексей Кунилов

Forbes составил пятый рейтинг 100 лучших вузов России. В него вошел Уральский федеральный университет наряду со столичными высшими учебными заведениями, заняв 10 место.

В лонг-лист включили 635 российских вузов. Все участники списка отвечают трем обязательным параметрам: имеют аккредитацию в РФ (выдают дипломы государственного образца), программы бакалавриата и специалитета, число учащихся не меньше 100 человек.

"Вузы оценивались по пяти метрикам: востребованность выпускников, качество нетворкинга, качество преподавания, международная репутация, фактор Forbes", — отметили в издании.

"Востребованность выпускников" вузов оценивалась по отзывам 100 компаний, которые вошли в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes. Параметр "Качество нетворкинга" помог определить общий уровень поступивших в вуз студентов. Оценивались результаты ЕГЭ принятых на обучение людей, доля призеров международных и всероссийских школьных олимпиад.

С помощью метрики "Международная репутация" определялась узнаваемость университета в мировом научном сообществе. Показатель "Качество преподавания" помог выявить долю преподавателей с ученой степенью, оценить уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава и другие параметры. Кроме того, дополнительные баллы для рейтинга университет мог набрать в метрике "Фактор Forbes", если среди выпускников вуза оказывались участники российского списка Forbes.

В УрФУ, являющемся научно-образовательным центром Урала, обучается 34 883 студента. Работает 4 500 преподавателей, среди которых 599 докторов и более 1 900 кандидатов наук, 25 членов государственных академий. Вуз реализует 450 программ обучения по направлениям технических, естественных, гуманитарных и общественных наук.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев вручил губернаторские стипендии студентам свердловских вузов, среди получателей были учащиеся УрФУ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2022, 17:35 / Общество
На Среднем Урале наградили лучших волонтеров в сфере здравоохранения
23.12.2022, 16:39 / Экономика
Предприятиям ОПК в 2023 году компенсируют расходы на зарплаты приезжих сотрудников
23.12.2022, 16:13 / Общество
Россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями в новогодние праздники
23.12.2022, 15:31 / Общество
В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о краже запчастей с "делимобилей"
23.12.2022, 15:00 / Общество
Совфед одобрил закон об установлении статуса георгиевской ленты