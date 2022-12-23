УрФУ вошел в десятку лучших вузов рейтинга Forbes

УрФУ занял десятое место в рейтинге Forbes из 635 российских вузов. Фото: Алексей Кунилов

Forbes составил пятый рейтинг 100 лучших вузов России. В него вошел Уральский федеральный университет наряду со столичными высшими учебными заведениями, заняв 10 место.

В лонг-лист включили 635 российских вузов. Все участники списка отвечают трем обязательным параметрам: имеют аккредитацию в РФ (выдают дипломы государственного образца), программы бакалавриата и специалитета, число учащихся не меньше 100 человек.

"Вузы оценивались по пяти метрикам: востребованность выпускников, качество нетворкинга, качество преподавания, международная репутация, фактор Forbes", — отметили в издании.

"Востребованность выпускников" вузов оценивалась по отзывам 100 компаний, которые вошли в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes. Параметр "Качество нетворкинга" помог определить общий уровень поступивших в вуз студентов. Оценивались результаты ЕГЭ принятых на обучение людей, доля призеров международных и всероссийских школьных олимпиад.

С помощью метрики "Международная репутация" определялась узнаваемость университета в мировом научном сообществе. Показатель "Качество преподавания" помог выявить долю преподавателей с ученой степенью, оценить уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава и другие параметры. Кроме того, дополнительные баллы для рейтинга университет мог набрать в метрике "Фактор Forbes", если среди выпускников вуза оказывались участники российского списка Forbes.

В УрФУ, являющемся научно-образовательным центром Урала, обучается 34 883 студента. Работает 4 500 преподавателей, среди которых 599 докторов и более 1 900 кандидатов наук, 25 членов государственных академий. Вуз реализует 450 программ обучения по направлениям технических, естественных, гуманитарных и общественных наук.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев вручил губернаторские стипендии студентам свердловских вузов, среди получателей были учащиеся УрФУ.