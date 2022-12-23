В российских вузах появится курс по основам военной подготовки

Минобрнауки России разработало курс "Основы военной подготовки" для вузов. Его предполагается включить в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы.
Как говорится на сайте министерства, "освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе". Курс позволит сформировать компетенцию, которая необходима при возникновении ЧС и военных конфликтов.
По плану курса студенты будут изучать:
- вопросы социально-экономического, политического и военно-технического развития страны;
- особенности развития международных отношений;
- правовые основы прохождения военной службы.
Также их будут обучать строевой подготовке, основам тактической и медицинской подготовки. Отмечается, что курс был создан в рамках соответствующего поручения Президента и Правительства РФ.
Напомним, ранее Минпросвещения РФ подготовило проект приказа об утверждении федеральной общеобразовательной программы для школ, согласно которой на уроках ОБЖ в 10–11-х классах появятся элементы начальной военной подготовки. Подростков научат обращаться с автоматом Калашникова и ручными гранатами, а также оказывать первую помощь в бою.
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