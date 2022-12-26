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Общество / Образование
26 декабря 2022, 17:25

Минпросвещения РФ рассмотрит предложение об организации продленки до 20:00

школьники

Рекомендации по продленке до 20:00 будут подготовлены до 10 марта 2023 года. Фото: Галина Соловьева

Министерство просвещения РФ совместно с экспертами рассмотрит предложение по организации продленки для учеников 1–6 классов до 20:00. Соответствующий пункт есть в протоколе заседания Совета при Правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.

Экспертам и представителям Минпросвещения при рассмотрении предложения нужно будет учесть потребность в таких группах продленного дня, а также возможности финансового и кадрового обеспечения. Рекомендации по увеличению продолжительности продленки до 20:00 должны быть подготовлены до 10 марта 2023 года, сообщает "Парламентская газета".

Помимо этого исполнительным органам субъектов РФ предстоит проработать вопрос о возможности создания аналогов продленки для детей младше 7 лет, матери которых проходят обучение по программам профессионального и дополнительного профобразования. Доклад на эту тему должен быть предоставлен Минтруду РФ до 20 марта следующего года. 

Областная газета Свердловской области

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