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Общество / Образование
29 декабря 2022, 11:37

Вузы России могут ввести курс военной подготовки с 1 сентября 2023 года

студенты на занятии

Курс не подразумевает ограничений по его изучению для женщин. Фото: Галина Соловьева

Рекомендацию ввести новый курс в вузах с 1 сентября 2023 года дало Минобрнауки РФ. Формированием учебного плана и распределением дисциплины по курсам займутся сами образовательные учреждения.

"Решение о включении модуля в образовательную программу на том или ином курсе обучения вуз принимает самостоятельно, так как модуль представляет собой методический материал. <...> Он может преподаваться в рамках дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Отмечается, что целевая аудитория курса не ограничена по половому признаку.

Ранее стало известно, что Минобрнауки России разработало модуль "Основы военной подготовки" для вузов. Его предполагается включить в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы. Курс позволит сформировать компетенцию, которая необходима при возникновении ЧС и военных конфликтов.

По плану студенты будут изучать:

  • вопросы социально-экономического, политического и военно-технического развития страны;
  • особенности развития международных отношений;
  • правовые основы прохождения военной службы.

Также их будут обучать строевой подготовке, основам тактической и медицинской подготовки.

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Областная газета Свердловской области

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