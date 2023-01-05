На Среднем Урале в 2023 году появятся еще 5 модельных библиотек

10 млн рублей получит центральная городская библиотека Верхней Салды. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В 2023 году новые модельные библиотеки появятся в Дегтярске, Первоуральске, Верхней Салде, Косулино и поселке Энергетиков Серовского ГО. В рамках нацпроекта "Культура" создадут 4 библиотеки, а еще одну — на средства гранта из областного бюджета.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, современные модельные библиотеки должны быть одинаково доступны как для больших городов, так и для маленьких поселков.

"Актуальное техническое оснащение модельных библиотек позволяет чрезвычайно разнообразить проводимые мероприятия. Новое дыхание открывается не только у читателей, но и у самих сотрудников библиотек, которых многократный прирост посетителей заряжает и вдохновляет на новые проекты, в том числе и участие в проекте "Пушкинская карта", — заявила глава минкульта.

Дегтярск получит 10 млн рублей на создание креативного пространства ЛитТ@аун с современной детской библиотекой. Оно будет выполнено в стиле "колор-блок" с элементами геометрической абстракции. Все локации будут уникальными пространствами не только для реализации творческих инициатив, но и для решения повседневных задач.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Также 10 млн рублей получит центральная городская библиотека Верхней Салды. В концепции обновления учреждения будет обыгран слоган "Vремя Sлово". Эти слова будут располагаться во всех локациях библиотеки, которую выполнят в урбанистическом стиле.

Косулино получит 5 млн рублей на библиотеку, в основу дизайна которой лягут пазлы. Такую же сумму получит детская библиотека в поселке Энергетиков. Обновленное пространство будет использовать в своем дизайне образ Серовской ГРЭС: строгая архитектура промышленного здания, эстетика систем энергоснабжения, а также графичность индустриального пейзажа. Идея этой библиотеки заключается в создании интеллектуальной станции, генерирующей творческую энергию для юных жителей поселка.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Проект библиотеки "БиблиоКОД" в Первоуральске получит грант в размере 3 млн рублей. Учреждение будет включать в себя 4 локации под названиями "Территория детства", "Территория книги", "Территория творчества", "Территория кибер-IT".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, с 2015 по 2022 годы на Среднем Урале было создано 19 модельных библиотек. Одна из последних была открыта в Каменске-Уральском в октябре 2022 года.