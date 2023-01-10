Свердловские школьники сразятся за право выйти в финал Всероссийской олимпиады

Региональный этап Всероссийской олимпиады пройдет с 11 января по 22 февраля. Фото: Алексей Кунилов

Более трех тысяч школьников Свердловской области примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 24 предметам.

В этом году в школьном этапе участвовали 221 тысяча учащихся. На муниципальный уровень прошли 48 тысяч человек, на региональный — 3,3 тысячи, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"У нас есть уникальная возможность поддержать победителей регионального этапа. На базе Фонда "Золотое сечение" мы будем готовить этих ребят к Всероссийскому этапу с помощью педагогов из профессорско-преподавательского состава вузов, лучших школьных педагогов. В этом направлении наш фонд давно показал свою эффективность. В прошлогоднем зачете у Свердловской области 34 призера и победителя заключительного этапа ВсОШ, из них 14 человек — по математике и информатике", — рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады получают право на зачисление в любой государственный вуз вне конкурса. В Свердловской области им вручают премии губернатора по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. С 2022 года вознаграждения по решению Евгения Куйвашева получают и педагоги. Школьников, преодолевших испытания на региональном этапе олимпиады, награждают премиями в 40 тысяч рублей. Наиболее востребованными предметами среди участников интеллектуального состязания являются русский язык, литература, физика, английский, математика, информатика, популярность набирают испанский, итальянский, китайский языки, астрономия.

Отметим, региональный этап Всероссийской олимпиады в Свердловской области пройдет с 11 января по 22 февраля. Площадками состязаний станут УрФУ, УрГПУ, уральский филиал РАНХиГС, институт МЧС и другие образовательные организации.

Также с 1 февраля свердловские десятиклассники смогут подать заявки на участие в отборочном туре Всероссийской телевизионной олимпиады "Умницы и умники".

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с победителями "Большой перемены".