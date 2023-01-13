Красноуфимск седьмым будет

В Екатеринбурге детские технопарки «Кванториум» работают с 2018 года. Главное в обучении – практико-ориентированный подход. Фото: Павел Ворожцов

1 сентября на площадке городского Дворца творчества в Красноуфимске откроется детский технопарк «Кванториум». Подростки в возрасте от 10 до 18 лет будут изучать здесь перспективные естественно-научные и технические направления – от робототехники до проектирования малых спутников Земли. В настоящее время в Свердловской области действуют уже шесть подобных учреждений. Их открывают в рамках нацпроекта «Образование».

Роботы, беспилотники, нанотехнологии

Проект по созданию сети детских кванториумов был запущен в 2015 году. Его реализует Минпросвещения России. Для создания технопарка муниципалитет должен пройти конкурсный отбор, направив пакет документов, подтверждающих готовность к появлению такого объекта.

Площадки технопарков оснащены высокотехнологичным оборудованием, школьники изучают там IT, VR/AR, промдизайн, осваивают систему ГЛОНАСС, лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, 3D-моделирование и многое другое. Попасть в «Кванториум» может любой ребенок, вне зависимости от степени его одаренности. Обучение в нем бесплатное, главное – успеть подать заявку.

Сегодня в России работает 135 таких учреждений. Шесть из них в Свердловской области: два в Екатеринбурге (в Ельцин Центре и на Свердловской детской железной дороге), по одному – в Краснотурьинске, Новоуральске, Первоуральске и Верхней Пышме. Такой формат пользуется популярностью: в одном только «Кванториуме» на площадке Ельцин Центра обучается 936 человек. Воспитанники технопарков участвуют во всероссийских и международных конкурсах и имеют возможность представлять свои проекты на таких крупных мероприятиях, как «Иннопром».

Спортзал для полетов

Юные красноуфимцы будут изучать технологии будущего в городском Дворце творчества. Прошлой осенью муниципалитет успешно прошел конкурсный отбор регионального Министерства образования и молодежной политики и получил субсидию в размере 25 миллионов на создание технопарка.

В историческом здании сделают современный ремонт и оборудуют его по последнему слову техники. На днях глава города Михаил Конев обсудил проект технопарка с руководством дворца.

В красноуфимском «Кванториуме» будет шесть основных направлений – квантумов. В помещении спортзала расположится аэроквантум – высокие потолки как нельзя лучше подходят для испытания беспилотных летательных аппаратов. Также ребята будут изучать историю воздухоплавания и авиации, собирать квадрокоптеры, разрабатывать маршруты полетов и так далее.

Два кабинета отдадут под автоквантум – здесь будут изучать устройство автомобилей и правила дорожного движения, моделировать автотехнику. Также предусмотрены VR-квантум для работы с виртуальной реальностью, IT-квантум для юных специалистов в области информационных технологий, хайтек-квантум и промдизайн-квантум со станками для разработки новых дизайнерских продуктов (в том числе и по заказу социальных партнеров).

Также проектом предусмотрены кабинет для изучения технического английского и углубленного изучения математики, зона ожидания для родителей, лекторий со сценой и антикафе.

Михаил Конев предложил внести в «Кванториум» местную «изюминку». На одной из стен технопарка разместят название и герб Красноуфимска. В соответствии с цветовой гаммой герба оформят и интерьер помещений – он будет выполнен в зеленых и золотистых оттенках.

Проекты для города

– «Кванториум» дополнит уже существующие кружки и секции, которые ежегодно посещает более 1600 ребят, – говорит «ОГ» директор Дворца творчества Елена Колчанова. – В первый, пилотный год работы технопарк примет 400 обучающихся, затем их количество увеличится до 800 человек. Содержание всех программ будет интегрировано с квантумами. Например, сейчас швеи работают только на швейных машинках и оверлоках, а в дальнейшем смогут также строить и моделировать выкройки одежды на компьютере.

Как рассказала Елена Колчанова, запрос на это у потенциальных заказчиков есть. Так, для администрации ребята могут разработать проект благоустройства общественной территории, для городского музея – виртуальную экскурсию и так далее.

– Кванториум станет базой для организации детских и подростковых стартап-проектов под кураторством красноуфимского бизнес-сообщества, центра развития предпринимательства и наблюдательного предпринимательского совета, – говорит глава города Михаил Конев. – Будем стремиться к тому, чтобы любая интересная идея ребенка была воплощена в готовый продукт, который принесет доходы ее автору и, возможно, станет новой точкой роста для Красноуфимска.

В технопарке будут заниматься учащиеся предпринимательского, инженерно-железнодорожного и педагогического классов, которые существуют в красноуфимских школах, а также студенты Красноуфимского многопрофильного техникума, филиала Уральского железнодорожного техникума, аграрного и педагогического колледжей. Они смогут отработать в технопарке практические навыки, а будущие педагоги – еще и пройти преддипломную практику с возможностью трудоустройства.

– Мы видим кванториум не только как инструмент дополнительного образования красноуфимских школьников, но и как своеобразную стартовую площадку для подготовки будущих специалистов высокотехнологичных отраслей экономики, – объясняет Михаил Конев.