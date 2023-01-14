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Общество / Образование
14 января 2023, 17:15

Четыре свердловские школы вошли в список лучших в России

ученики на уроке

Как отмечается на сайте "Сириуса", рейтинг представляет объективную оценку вклада образовательных организаций в развитие способностей школьников. Фото: Павел Ворожцов

Образовательный центр "Сириус" опубликовал рейтинг школ, показавших лучшие результаты в развитии талантов своих учащихся в области математики и естественных наук. В перечень вошли четыре организации  представители Свердловской области.

На 19 месте оказался екатеринбургский Специализированный учебно-научный центр УрФУ. Также в числе лучших: екатеринбургские гимназия № 9 и лицей № 130, Политехническая гимназия в Нижнем Тагиле.

"Рейтинг построен на внешних данных, которые не зависят от школ. В нем учитываются результаты олимпиад, в том числе международных, результаты мероприятий, входящих в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, и другие интеллектуальные соревнования и конкурсы", — говорится на сайте "Сириуса".

Добавим, первое место в топе у Президентского физико-математического лицея № 239 (Санкт-Петербург).

Областная газета Свердловской области

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