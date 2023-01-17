Министр образования рассказал, каких педагогов не хватает в свердловских школах

Юрий Биктуганов рассказал о мерах поддержки учителей. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале не хватает учителей математики, физики, иностранных языков. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов на пресс-конференции, посвященной снижению бюрократической нагрузки на педагогов.

"Ощущается нехватка педагогов по математике, физике, иностранным языкам. Но у меня есть уверенность, что в ближайшее время мы сумеем сократить потребность в педагогических кадрах, ресурсы для этого в регионе есть", — отметил Юрий Биктуганов, отвечая на вопрос "Областной газеты".

Министр добавил, чтобы избежать дефицита кадров, в системе образования уже сейчас происходят серьезные изменения. В регионе реализуется ряд программ по привлечению педагогов в школы.

"Выпускники педагогических вузов и колледжей сегодня более охотно идут работать в систему образования. Программа "Земский учитель", которая реализуется на территории России, также обеспечивает приток учителей, особенно в села и города с населением менее 50 тысяч человек. Наши коллеги получают "подъемные" и приезжают работать в школы в сельской местности. Совместно с УрГПУ мы реализуем проект "Педагогический класс", 60 муниципалитетов уже включились в этот процесс. Выпускники проекта после 11 класса по целевому направлению поступают в педагогический вуз и затем идут в образовательные организации", — рассказал министр.

По словам Юрия Биктуганова, сейчас в регионе ведется работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Он добавил, что педагоги часто говорят о том, что их привлекают к участию в проектах, конференциях или других мероприятиях, которые не связаны с основной образовательной деятельностью. В результате происходит необоснованное увеличение бюрократической нагрузки. По заявлению министра, сегодня очень важно разграничить работу учителя: непосредственные обязанности и дополнительную нагрузку.

"Министерством образования организована горячая линия, которая позволит услышать каждого учителя, педагога, руководителя школы, каждого родителя, кто на нее обратится. Общими усилиями мы выстроим ту четкую систему, при которой учителю не нужно будет отвлекаться на те или иные запросы, не связанные с его непосредственной деятельностью", — сказал Юрий Биктуганов.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что соцпедагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях, директорам школ и детсадов, а также их заместителям хотят разрешить досрочно выходить на пенсию.