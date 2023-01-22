В школьную программу по литературе внесут изменения

Вопрос об изменении школьной программы по литературе обсудят с экспертным сообществом. Фото: Алексей Кунилов

Первый заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил, что в этом году в школьную программу по литературе будут внесены изменения. Речь идет о включении в курс произведений советских авторов.

По данным парламентария, профильный комитет по просвещению и культуре Госдумы обсуждал вопрос с Минпросвещения и Минкультуры.

"Наши коллеги из исполнительной власти, в первую очередь министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе. Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это "Молодая гвардия" Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу", — рассказал Дмитрий Вяткин.

По словам депутата, некоторые произведения, которые не соответствуют действительности, должны быть исключены из программы. Парламентарий отметил, что перед внесением изменений в школьный курс литературы будут изучены мнения экспертов в области педагогики и культуры, а также точка зрения учителей и родителей, сообщают РИА Новости.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров предложила Министерству культуры организовать для школьников уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кинозалах.