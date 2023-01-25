Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем студента

Губернатор поздравил студентов с праздником. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В обращении глава региона отметил, что студенчество — это плодотворный и важный период в жизни, время профессионального и личностного становления.

Свердловская область является одним из ведущих научно-образовательных центров страны. На сегодняшний день в вузах Среднего Урала обучается свыше 115 тысяч студентов, которые имеют возможность получить образование по любой востребованной специальности. Центральным звеном и движущей силой научно-образовательного и инновационного потенциала региона является Уральский федеральный университет, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Мы стремимся превратить Екатеринбург в студенческую столицу России и прилагаем все усилия, чтобы талантливая молодежь приезжала учиться в наш регион. Для этого в Свердловской области запускается проект "Кампус", призванный повысить доступность высшего образования, создать для студентов комфортные условия учебы и жизни", — подчеркнул глава региона.

Евгений Куйвашев отметил, что уральские студенты отличаются активной жизненной позицией, реализуют важные общественные и творческие проекты, развивают движение студенческих отрядов.

"В этом году Свердловская область готовится принять Международный фестиваль университетского спорта. Уверен, что уральские студенты примут активное участие в спортивной, культурной, волонтерской программах фестиваля", — добавил губернатор.

Также глава региона призвал студентов эффективно использовать время учебы, чтобы получить максимум знаний и навыков, которые в будущем помогут успешно реализовать все планы.