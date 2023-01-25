Сохранение прекрасной традиции

Губернатор Евгений Куйвашев вручил ректору УГМУ Ольге Ковтун премию «За особые заслуги в развитии высшего образованияСвердловской области». Фото: Павел Ворожцов

Вчера губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вручил премии профессорам, доцентам и преподавателям вузов региона. Торжественная церемония прошла в рамках празднования Дня российского студенчества. Представители уральской высшей школы были отмечены за вклад в укрепление ее престижа и подготовку специалистов для экономики региона.

Премия губернатора вручается ежегодно с 2012 года в номинациях «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области», «Профессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года». Победители выбираются по направлениям: технические, гуманитарные, естественные и психолого-педагогические науки. Их определяет жюри из представителей профессионального сообщества. Сумма вознаграждения, в зависимости от номинации, составляет от 80 тысяч до 300 тысяч рублей. В нынешнем конкурсе участвовали 69 претендентов из 17 вузов региона.

– Вузы Свердловской области успешно выполняют поставленную Президентом России Владимиром Путиным задачу по подготовке квалифицированных кадров, нацеленных на развитие регионов и всей страны, – подчеркнул Евгений Куйвашев. – Они являют собой не только образовательные, но и научно-исследовательские центры, точки инновационного роста. Сегодня в большинстве наших вузов реализуются образовательные программы, «заточенные» под требования экономики не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Лауреаты премий в свою очередь отметили высокую роль руководства региона в формировании научной инфраструктуры и поддержки образования. Так, победитель в номинации «За особые заслуги в развитии высшего образования Свердловской области» ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун рассказала, что сегодня в вузе обучается 8680 студентов – это исторический максимум, который достигнут в том числе и за счет увеличения бюджетных и целевых мест.

– В этом году среди наших студентов более 900 иностранцев из 42 стран, – подчеркнула она. – Это говорит о том, что Екатеринбург и Свердловская область для них – место возможностей, где можно получить качественное образование и выстроить успешную карьеру. Кроме того, в ряды первокурсников в этом учебном году мы приняли 11 стобалльников и 11 победителей всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад.

Многие лауреаты получают уже не первую награду из рук главы региона, а кто-то только мечтает ее получить. Победитель в номинации «Профессор года» Ольга Чугунова десять лет назад была лауреатом премии «Доцент года». А Владимир Лазарев, признанный «Доцентом года» в этом году, рассказал, что в 2013 году, будучи молодым аспирантом, на выставке ИННОПРОМ получил награду за свою разработку в конкурсной программе «Минута технославы».

«Преподаватель года» Марина Бабикова рассказала, что в 2012 году была магистранткой УрГПУ, участвовала в церемонии награждения педагогов вузов и загадала, что в будущем обязательно получит награду из рук губернатора. И вот ее мечта исполнилась. Она поблагодарила Евгения Куйвашева за сохранение прекрасной традиции.

Лауреатами премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам высших учебных заведений в 2023 году стали: В номинации «За особые заслуги в развитии высшего образования Свердловской области» – ректор УГМУ Ольга Ковтун. По направлениям «Технические науки»: В номинации «Профессор года» – профессор УрГЭУ Ольга Чугунова; В номинации «Доцент года» – доцент УрГЭУ Владимир Лазарев; В номинации «Преподаватель года» – старший преподаватель Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС Антон Кобелев. По направлению «Гуманитарные науки»: В номинации «Профессор года» – профессор УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Анна Багирова; В номинации «Доцент года» – доцент Уральского юридического института МВД России Алена Харламова. В номинации «Преподаватель года» – старший преподаватель Гуманитарного университета Анна Полякова. По направлению «Естественные науки»: В номинации «Профессор года» – профессор УрГАУ Елена Шацких; В номинации «Преподаватель года» – ассистент УрГПУ Борис Русанов. По направлению «Психолого-педагогические науки»: В номинации «Профессор года» – профессор УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Лариса Корнеева; В номинации «Доцент года» – доцент УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Анна Печеркина; В номинации «Преподаватель года» – старший преподаватель УрГПУ Марина Бабикова.