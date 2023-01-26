На Среднем Урале введут меры поддержки воспитателей в детсадах и сельских работников культуры

Павел Креков заявил, что потребность в воспитателях и их помощниках высокая, так как новые детсады появляются в регионе ежегодно. Фото: Александр Зайцев

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков провел 26 января брифинг, посвященный реализации в регионе мер по укреплению кадрового ресурса в образовательных, медицинских, культурных и социальных учреждениях. В частности, он заявил, что в регионе планируют ввести меры поддержки для воспитателей в детсадах, а в сельской местности — для работников культуры.

Вопрос о кадровом обеспечении был поднят на заседании правительства в связи с тем, что в регионе увеличивается число вводимых в эксплуатацию социальных объектов.

Павел Креков отметил, что в регионе ежегодно сдаются в эксплуатацию по 5-6 школ, ремонтируются театры, появляются клубно-досуговые комплексы и другие социальные учреждения. Кроме того, в планах построить 8 новых поликлиник.

Замгубернатора отметил, что 2023 год был объявлен Президентом РФ Годом педагога и наставника, в связи с чем на Среднем Урале планируется ввести ряд дополнительных финансовых мер поддержки разных категорий педагогов, в том числе воспитателей.

"Потребность в воспитателях и их помощниках высокая, так как новые детсады появляются в регионе ежегодно", — добавил Павел Креков.

Кроме того, сейчас по поручению губернатора Евгения Куйвашева рассматривается вопрос о введении финансовых мер поддержки для работников культуры, которые работают в сельской местности. По словам замгубернатора, таким специалистам в некоторых муниципалитетах предоставляется бесплатное жилье.

"В селах пока сравнительно немного получателей [поддержки], нам бы, честно говоря, хотелось, чтобы их было больше. Разумеется, основная концентрация культурных учреждений находится в крупных и средних городах, а в селах в основном клубно-досуговые комплексы. Однако с учетом того, что мы сейчас строим несколько новых учреждений, специалисты нам понадобятся. Мы вернемся к пособию, проиндексируем его, и, я думаю, решение будет принято", — пояснил Павел Креков.

Он также рассказал о кадровом обеспечении учреждений общего образования. Сильнее всего нехватка педагогов ощущается в школах новых районов Екатеринбурга, на севере Свердловской области и в малых населенных пунктах.

"В селах растет потребность в педагогах, которые могут вести сразу несколько предметов. Учитывая уже действующие в регионе меры поддержки, мы прогнозируем увеличение числа преподавателей, которые переедут в небольшие населенные пункты", — отметил заместитель губернатора.