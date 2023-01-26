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Общество / Образование
26 января 2023, 17:59

Полторы тысячи студентов получат миллион рублей на развитие стартапа в 2023 году

  Марина Сапожникова
Компьютер

Молодым людям выделят деньги на стартап. Фото: Павел Ворожцов

В рамках программы "Студенческий стартап" проводится отбор участников по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

В этом году получателей гранта будет на 500 человек больше, чем в предыдущем, информирует РИА "Новости".

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в планах дальнейшее увеличение числа грантополучателей. В 2024 году их будет уже 2 тысячи человек, а к концу 2030 года — до 30 тысяч.

"Для ребят уже работают 60 "Предпринимательских Точек кипения", 151 акселератор и 19 стартап-студий", — отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Победители конкурса должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа. Прием заявок закончится 3 апреля 2023 года.

Напомним, конкурс "Студенческий стартап" проводится в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

Ранее сообщалось о том, что в Уральском федеральном университете появится стартап-студия.  

Областная газета Свердловской области

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