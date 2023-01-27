В России создали детско-юношеское общественное объединение "Сила — в знании!"

В России создано объединение "Сила — в знании!" Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Школьники в рамках объединения смогут принимать участие в просветительских мероприятиях, внутренних интеллектуальных соревнованиях, организовывать тематические проекты совместно с наставниками.

Участники первой учредительной конференции презентовали предметные направления объединения "Сила — в знании!". Всего их пять:

"Сила — в правде!" — для тех, кто углубленно изучает историю, обществознание, краеведение;

"Сила — в энергии!" — для физиков и робототехников;

"Сила — в технологии!" — для тех, кто выбрал своим профилем информатику и математику;

"Сила — в слове!" — для специализирующихся на изучении русского языка, литературы и креативных индустрий;

"Сила — в открытии!" — для школьников, чьим профилем являются география, биология, химия и экология, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Участие в конференции принял заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что задачи, которые ставит перед собой объединение "Сила — в знании!", касаются будущего ребят.

"Важно, когда вы сами являетесь соавтором изменений, тогда формируются знания, характер и убеждения. Знания сильны, когда они превращаются в действия. Многие из вас сами выступают наставниками для более младших ребят, это здорово и правильно", — сказал Сергей Кириенко.

Меморандум о создании объединения подписали министр просвещения России Сергей Кравцов, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров.

"Очень важно создать сообщество ребят из разных регионов, объединить их, чтобы они не только принимали участие в олимпиадах, но и могли обсуждать разные вопросы с учеными, педагогами, экспертами, предлагать свои проекты по тому или иному направлению — истории, цифровым технологиям, литературе", — сказал Сергей Кравцов.

К сообществу "Сила — в знании!" могут присоединиться все, кто заинтересован в углубленном изучении школьных предметов и активном участии в развитии системы образования.

"В декабре ребята объединились и создали это действительно глобальное объединение — Российское движение детей и молодежи "Движение Первых". И сейчас мы очень рассчитываем, что, как только вы приедете домой, вы создадите первичные отделения, и мы с вами будем конструировать новые проекты", — заявил Григорий Гуров.

Идея создания объединения принадлежит участникам Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!", состоявшегося в апреле 2022 года в московском Музее Победы. Итогом мероприятия стало создание детско-юношеского общественного объединения "Сила — в правде!". Партнерами детско-юношеского общественного объединения "Сила — в знании!" являются более 20 организаций, среди которых государственные корпорации. Генеральный партнер движения — Российское общество "Знание".

Ранее сообщалось о том, что полторы тысячи студентов получат миллион рублей на развитие стартапа в 2023 году.