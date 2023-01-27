Кабмин РФ упростил процедуру подачи документов в вуз онлайн

У абитуриентов также останется возможность подать документы классическим способом — отправить их по почте или принести в вуз лично. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому подать документы в вуз через специальный онлайн-сервис станет проще. Часть информации, которую раньше приходилось заполнять вручную, теперь при необходимости будет подгружаться автоматически за счет интеграции информационных систем.

К сервису "Поступление в вуз онлайн" дополнительно подключены новые государственные информационные системы, среди которых цифровая платформа "Физическая культура и спорт", государственный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, и информационная система в сфере развития добровольчества. Если у абитуриента есть достижения в этих сферах, он получит дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Сведения о поступлении появятся в личном кабинете абитуриента на портале Госуслуг сразу после решения приемной комиссии. Для выпускников, которые подают документы сразу на несколько специальностей в разные вузы, такая возможность особенно важна, так как они смогут отслеживать свой статус в режиме реального времени, отмечается на сайте Правительства РФ.

У абитуриентов также останется возможность подать документы классическим способом — отправить их по почте или принести в учебное заведение лично.

Отметим, что в ноябре прошлого года федеральный кабмин утвердил квоты на целевое обучение в российских вузах на 2023 год.