Учебник истории с разделом про СВО может появиться в российских школах с нового учебного года

По словам Сергея Кравцова, в обновленных учебниках задачи и причины спецоперации будут изложены гораздо более подробно. Фото: скриншот из видеозаписи лекции Сергея Кравцова

В российских школах с 1 сентября 2023 года может появиться обновленный учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Учебник будет готов для старших классов уже в марте. Надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", — заявил Сергей Кравцов во время лекции "О развитии суверенной национальной системы образования".

По словам министра, раздел про цели и задачи СВО уже внедрен в школьную программу курса истории. В обновленных учебниках задачи и причины спецоперации будут изложены гораздо более подробно. Также в них будет рассказано о подвигах военнослужащих, участвующих в СВО.

Ранее Сергей Кравцов говорил, что рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

Напомним, с 2023 года в школах России готовятся ввести курс начальной военной подготовки.