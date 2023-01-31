Для школьников Среднего Урала увеличат число мест в кружках и секциях по распоряжению губернатора

С начала нового учебного года будет создано 657 новых мест в образовательных организациях. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев утвердил создание 657 новых мест в системе дополнительного образования Свердловской области.

Новые места появятся с 1 сентября 2023 года в образовательных организациях Алапаевска, в Алапаевском, Байкаловском, Слободо-Туринском районах, в Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижней Туре, Пышминском городском округе, Березовском, Заречном, Кировграде, Красноуфимске и Кушве.

75 мест будет создано по физкультурно-спортивной программе, 82 места по естественно-научному и 60 по туристско-краеведческому направлениям. В планах также открытие 130 новых мест социально-гуманитарной тематики и 310 — в рамках художественной программы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Новые места для дополнительного образования детей откроют в школьных музеях, медиацентрах, спортклубах и театрах. На эти цели в 2023 году выделено более 9 миллионов рублей.

Запуск образовательных программ станет возможен благодаря программе "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Напомним, на конец 2022 года в кружках и секциях занимались более 580 тысяч свердловских детей, что свыше 80 % от числа всех школьников региона.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как губернатор встретился со школьниками, которые стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена".