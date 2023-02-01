В России театральный репертуар соотнесут со школьной программой по литературе

Театральные постановки должны стать для школьников мотивацией к изучению литературы. Фото: Алексей Кунилов

В единую школьную программу по литературе включат театральный репертуар. Ученики смогут смотреть спектакли по произведениям, которые они изучали на уроках. Решение было принято на встрече министра культуры РФ Ольги Любимовой и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"С 1 сентября 2023 года во всех школах будет запущена единая программа по литературе. Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров", — передает слова Сергея Кравцова пресс-служба Минкультуры РФ.

По словам Сергея Кравцова, в течение года театры планируют открыть в каждой школе. Сейчас в России действуют 28 тысяч школьных театров. Минкульт готов помочь наладить систему шефской помощи региональных театров над школьными. В районах, где нет театров, планируется, что школам будут предоставлять записи спектаклей.

"Навык общения с культурой необходим. Это и традиция похода в театр и музей, и просмотр киноклассики и новинок кинопроката", — отметила Ольга Любимова.

Также в общеобразовательных учреждениях намерены демонстрировать современные российские фильмы для детей.

Инициатива, которая реализуется по поручению Президента России, поддержана в 2022 году на форуме учителей музыки и изобразительного искусства педагогическим сообществом.

Напомним, ранее стало известно, что с нового учебного года в российских школах может появиться учебник истории с разделом про спецоперацию.