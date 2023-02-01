В Екатеринбурге дети участников СВО получат льготные путевки в загородные лагеря

В Екатеринбурге запись в загородные оздоровительные лагеря стартует 15 февраля. Фото: Павел Ворожцов

Детям участников специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга предоставят льготные путевки в оздоровительные лагеря. Об этом на брифинге заявила заместитель главы города Екатерина Сибирцева.

"Первая льгота — первоочередное право на предоставление путевки в лагерь любого вида, вторая льгота — мы постараемся всех таких детишек отправить на оздоровление в рамках проекта "Поезд здоровья". Работа будет выстроена с ними индивидуально через образовательные организации, где дети учатся. Мы всех их знаем, мы ведем учет этой категории детей, дойдем до каждого со своими предложениями", — уточнила Екатерина Сибирцева.

По ее словам, в загородных лагерях бесплатно смогут отдохнуть сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Льготы по оплате путевок будут предоставлены многодетным семьям, семьям с совокупным доходом ниже прожиточного минимума в Свердловской области, детям безработных родителей, а также получающим пенсию по потере кормильца.

В Екатеринбурге запись в загородные оздоровительные лагеря стартует 15 февраля. Подать заявления можно до 15 марта через портал Госуслуг или МФЦ. В лагеря дневного пребывания заявки будут принимать с 5 по 19 марта, в санатории — с 15 по 29 апреля.

"Сначала происходит подтверждение документов в течение 5 рабочих дней. Затем мы берем время на формирование реестров, 24 марта все списки будут опубликованы по загородным лагерям. Можно подать заявления в три лагеря и указать разные смены, у родителей будет выбор", — добавила замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Летом откроются 18 загородных лагерей, в них смогут отдохнуть 25,5 тысяч детей. На базе школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 159 лагерей дневного пребывания для 31 тысячи учащихся. В санаториях летом планируется оздоровление 5 тысяч детей, еще 1,5 тысячи поедут на побережье Черного моря в рамках проекта "Поезд здоровья".

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили ввести туристический кешбэк для детей участников спецоперации.