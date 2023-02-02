Свердловский минюст зарегистрировал Уральский фонд поддержки студенчества "Кампус"

Главное управление министерства юстиции РФ по Свердловской области зарегистрировало Уральский фонд поддержки студенчества "Кампус", который необходим для реализации одноименной программы губернатора Евгения Куйвашева. На заседании регионального кабмина 2 февраля был утвержден порядок финансирования фонда из бюджета Свердловской области.
Фонд "Кампус", который был учрежден указом Евгения Куйвашева в сентябре 2022 года, — это главный распорядительный орган по реализации мероприятий по поддержке студентов в регионе. Деньги будут поступать не только из региональной казны, но и от попечителей. Главой фонда стала экс-замдиректора департамента молодежной политики областного минобразования Ольга Котлярова.
"В стране немало образовательных центров. Но по количеству вузов и по числу студентов мы совершенно точно обгоняем Москву и Санкт-Петербург. Почти 10% жителей Екатеринбурга — это студенты. Почему нам нужна эта программа? Потому что это вопрос реальной конкуренции за человеческие ресурсы. Сегодня залог успеха любой территории — это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион", — отмечал ранее губернатор Свердловской области.
Сейчас по поручению главы региона идут работы по созданию цифровой платформы для программы "Кампус". Сайт и мобильное приложение позволят студентам завести личный кабинет, где будут храниться сведения о доступных мерах поддержки.
После внедрения цифровой платформы запустят программу лояльности. Она позволит студентам получить скидки при покупке продуктов, книг, лекарств, одежды и обуви, спортивных и канцелярских товаров. Также будут предоставляться скидки в учреждениях культуры и спорта.
Помимо этого в сентябре 2023 года планируется запуск кредитной и стипендиальной программ. Начиная с нового учебного года студенты приоритетных для экономики Среднего Урала специальностей с отличной успеваемостью будут получать доплаты. Список таких специальностей в ближайшее время утвердит совет фонда.
Льготные кредиты на обучение в вузе начнут работать также с сентября. В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в рамках программы фонд будет компенсировать часть ставки по кредиту на оплату учебы в размере 3%. Во время обучения у студентов, оформивших кредит, не будет дополнительной финансовой нагрузки, и они смогут начать выплачивать его только после окончания вуза.
Ожидается, что программа "Кампус" охватит около 110 тысяч студентов вузов и примерно столько же студентов колледжей и техникумов.
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