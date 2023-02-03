В УрФУ помогут подготовиться к Тотальному диктанту

Занятия по подготовке к Тотальному диктанту в УрФУ пройдут в феврале и марте. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Уральском федеральном университете стартовали курсы подготовки к Тотальному диктанту, сообщает пресс-служба вуза.

Всем желающим принять участие в испытании помогут подготовиться специалисты филологического факультета и медиацентра УрФУ. В феврале занятия пройдут 3, 10 и 17 числа, в марте — 3, 10, 17, 24 и 31 числа. Время проведения — с 19:00 до 21:00.

Участников курсов подготовки просят зарегистрироваться через мессенджер по номеру телефона +7 912 225‑01‑76. На занятия с собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.

Напомним, Тотальный диктант пройдет в этом году 8 апреля, его столицей выбран Нижний Тагил.