В России детям-сиротам дадут возможность получить бесплатно второе профобразование

Речь идет о тех детях-сиротах, которые уже имеют образование по профессии рабочего или служащего. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы РФ 8 февраля приняли в первом чтении законопроект о допгарантиях в сфере образования для детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. У них будет возможность бесплатно получить второе профильное образование.

Речь идет о тех детях-сиротах, которые уже имеют образование по профессии рабочего или служащего, сообщается на сайте Госдумы.

"Часто так бывает в жизни: выбрал первое образование и понимаешь, что это не совсем твое. Когда у тебя есть мама и папа, то с их поддержкой можно пойти и получить второе образование. Если ты ребенок-сирота, то государство — это твой родитель", — сказала первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Кроме того, детям-сиротам будут выплачивать стипендию, предоставлять оплачиваемую литературу и канцелярские принадлежности.

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