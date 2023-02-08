Темы дня

Общество / Образование
8 февраля 2023, 17:43

В России детям-сиротам дадут возможность получить бесплатно второе профобразование

Техникум

Речь идет о тех детях-сиротах, которые уже имеют образование по профессии рабочего или служащего. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы РФ 8 февраля приняли в первом чтении законопроект о допгарантиях в сфере образования для детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. У них будет возможность бесплатно получить второе профильное образование.

Речь идет о тех детях-сиротах, которые уже имеют образование по профессии рабочего или служащего, сообщается на сайте Госдумы.

"Часто так бывает в жизни: выбрал первое образование и понимаешь, что это не совсем твое. Когда у тебя есть мама и папа, то с их поддержкой можно пойти и получить второе образование. Если ты ребенок-сирота, то государство — это твой родитель", — сказала первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Кроме того, детям-сиротам будут выплачивать стипендию, предоставлять оплачиваемую литературу и канцелярские принадлежности.

Читайте также:

Свердловские семьи смогут потратить маткапитал на дополнительное образование.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.02.2023, 20:13 / Общество
На помощь пострадавшим от землетрясения в Турции вылетел еще один борт МЧС России
08.02.2023, 18:57 / Общество
"Областная газета" отмечена за популяризацию достижений уральской науки и образования
08.02.2023, 18:38 / Общество
Владельцам сайтов выпишут штраф за отсутствие счетчика аудитории
08.02.2023, 18:27 / Общество
В Екатеринбурге пожарные спасли двух котят из горящего дома
08.02.2023, 17:43 / Общество
В России детям-сиротам дадут возможность получить бесплатно второе профобразование