В школьную программу хотят вернуть черчение

Черчение должно помочь в развитии пространственного мышления у детей. Фото: Павел Ворожцов

С просьбой вернуть в школьный курс черчение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратились члены профильного комитета Госдумы. Парламентарии считают, что предмет поможет развить пространственное мышление у учеников.

С инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В представленном ей документе обозначено, что в условиях экономических санкций важным является возрождение и развитие машиностроения. Тяжелой промышленности требуются квалифицированные технические специалисты.

Отсутствие черчения в школах приводит к снижению пространственного, технического и творческого мышления у детей. Выпускники школ выбирают технические специальности в вузах, однако многие переводятся на другие после первого года обучения. Программы по черчению для них становятся сложными.

"По мнению многих ученых, это происходит потому, что графические дисциплины, закладывающие основу профессиональной деятельности инженера, архитектора, дизайнера, не входят в обязательную школьную программу, несмотря на то что в настоящее время РФ взяла курс на развитие технической науки", — цитируют "Известия" Яну Лантратову.

Черчение появилось в советской школе с 1930-х годов. Официальное исключение предмета из школьной программы произошло в 2019 году.

Ранее стало известно, что в России театральный репертуар соотнесут со школьной программой по литературе.