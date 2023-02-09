Отслужившим россиянам будут давать дополнительные баллы при поступлении в вузы и колледжи

Вячеслав Володин считает, что срочная служба в армии должна давать преимущество при поступлении в образовательное учреждение. Фото: Полина Зиновьева

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому гражданам, прошедшим службу в российской армии, будут начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы, колледжи и техникумы. Норма будет касаться высшего и среднего профессионального образования и программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры или адъюнктуры.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что срочная служба в армии должна давать преимущество при поступлении в образовательное учреждение.

"Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы. Подготовленный депутатами ГД законопроект — первый шаг в этом направлении", — заявил Вячеслав Володин.

Сейчас дополнительные баллы при поступлении в вузы и колледжи начисляют в частности за победы в олимпиадах, волонтерскую деятельность, спортивные достижения и окончание школы с отличием. Этот список планируют дополнить.

По мнению авторов законопроекта, изменения будут способствовать "патриотическому воспитанию обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы".

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