УрФУ получил 348 миллионов рублей на подготовку инженеров новой формации

УрФУ получил федеральный грант. Фото: Алексей Кунилов

УрФУ получил федеральный грант на проекты Уральской передовой инженерной школы (УПИШ). Решение о выделении средств принял Совет при Минобрнауки России. Университету выделено 348,221 млн рублей.

Как рассказала директор УПИШ УрФУ Валентина Овчинникова, школа нацелена на решение задач цифровой трансформации машиностроения и металлургии. Речь идет о создании технологий и подготовке специалистов для предприятий.

"Это открывает для наших студентов — бакалавров, магистрантов и тех, кто поступает на программы переподготовки — возможность не только пройти подготовку по передовым инженерным направлениям, но и заниматься научными исследованиями в интересах ведущих предприятий, будучи интегрированными в контур их разработок. Таким образом, на любом этапе формирования карьеры они могут получить актуальные знания и навыки в области цифровых производственных технологий", — уточнила Валентина Овчинникова.

В прошлом году научные группы вуза выполнили проекты в интересах предприятий-партнеров — СТМ, КАМАЗа, ЕВРАЗ-НТМК, УОМЗ — общим объемом свыше 120 миллионов рублей, сообщается на сайте УрФУ. В 2023 году показатели финансирования проекта "Передовые инженерные школы" в России достигли более 10 миллиардов рублей, это в 4 раза выше прошлогодних параметров.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин РФ учредил стипендии студентам и аспирантам за достижения в области инженерного дела.