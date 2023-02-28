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Общество / Образование
28 февраля 2023, 10:54

Уральский институт управления будет сотрудничать с Президентской академией Белоруссии

Уральский филиал РАНХиГС

Вузы договорились разработать план совместных мепроприятий. Фото: Владимир Мартьянов

Уральский институт управления РАНХиГС и Академия управления при Президенте Республики Беларусь (АУпПРБ) станут партнерами. Руководство вузов договорилось о разработке плана совместных мероприятий.

Новых договоренностей по развитию партнерских и дружественных отношений между вузами удалось достичь в ходе переговоров, в которых приняли участие директор УИУ РАНХиГС Олег Гущин, его заместители Александр Яшин и Максим Канев, а также проректор по учебной работе АУпПРБ Валентина Швайко, начальник отдела коммуникаций и международных связей АУпПРБ Татьяна Пранник. Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба Уральского института управления РАНХиГС. 

"Речь идет об участии студентов в конференциях в Белоруссии, то есть это межстуденческое, межкультурное и межнаучное общение. Также на данный момент прорабатывается возможность подписания дополнительного меморандума в рамках культурных взаимодействий", — рассказал директор УИУ РАНХиГС Олег Гущин.

Вузы намерены развивать партнерские связи между учеными, специалистами. В планах — проведение лекций, участие в совместных исследованиях. Также Уральский институт управления РАНХиГС пригласил коллег из Белоруссии принять участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023. 

Напомним, в этом году страной-партнером ИННОПРОМа является Республика Беларусь. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой обсудили развитие кооперации в промышленности и участие в предстоящей выставке. 

Областная газета Свердловской области

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