К 2025 году на Среднем Урале в рамках концессий построят две школы

В рамках концессий школы построят в Екатеринбурге и Березовском. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках государственно-частного партнерства в Свердловской области к 2025 году построят две новые школы. Объекты появятся в Березовском и Екатеринбурге. Концессионные соглашения о создании школ с застройщиками подписало минобразования региона, сообщает департамент информационной политики области.

В рамках концессии в Екатеринбурге школу разместят в районе улиц Советская — Блюхера. Проект оценивается в 3,6 млрд рублей, из которых 1,4 млрд направят из федерального бюджета. Четырехэтажная школа с необычной архитектурой будет состоять из 3 блоков, она рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Объект планируют построить до декабря 2024 года, в течение 5 лет застройщик будет вести техническую эксплуатацию здания.

Вторая школа на 825 мест будет возведена в Березовском на улице Победы. Стоимость проекта составляет 2,5 млрд рублей, из них 810 млн поступят из федерального бюджета. В декабре 2024 года ее намерены сдать в эксплуатацию.

Сегодня на принципах государственно-частного партнерства действуют детские сады в Ревде и в Каменске-Уральском, ведется строительство двух школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

"Задача, поставленная перед нами на федеральном уровне и губернатором Евгением Куйвашевым по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях, весьма актуальна. Концессии — это один из механизмов, который нам помогает продвинуться в ее решении. Мы ежегодно в Свердловской области создаем около 5 тысяч новых мест, вводим новые школы в эксплуатацию", — отметил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

Напомним, губернатор Свердловской области неоднократно заострял внимание застройщиков на том, что параллельно с возведением жилья необходимо создавать социальную инфраструктуру. В январе 2023 года Евгений Куйвашев обозначил приоритеты для заключения концессионных соглашений — ключевое место заняло строительство школ. По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, которое участвовало в структурировании сделок, механизм концессии дает положительный эффект при строительстве образовательных объектов и эксплуатации зданий.