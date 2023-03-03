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Общество / Образование
3 марта 2023, 10:38

Студенты УрФУ победили в конкурсе на получение именной стипендии Владимира Потанина

  Марина Сапожникова
УрФУ

В число победителей конкурса вошли 24 студента УрФУ. Фото: Алексей Кунилов

24 студента Уральского федерального университета будут получать именную стипендию Владимира Потанина, за которую учащиеся вуза боролись на конкурсе. Всего в стипендиальной программе участвовали 6 410 студентов магистратуры из 75 вузов страны. 

Эксперты отобрали 750 победителей из российских вузов. Как рассказала генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева, в конкурсе приняли участие люди разных возрастов. Самому юному победителю — 21 год, наиболее зрелому — 58 лет. 

"Для некоторых из стипендиатов это первая магистратура, для других — возможность получить новые профессиональные навыки. Многие победители конкурса успешно совмещают учебу с общественной деятельностью: работают с уязвимыми группами населения, помогают животным, развивают и популяризируют спортивное и музейное волонтерство. Важно отметить, что поддержка Фонда — это не только возможность проводить исследования и реализовывать социальные проекты, но и способ улучшить качество жизни, особенно для стипендиатов с ограниченными возможностями здоровья. Надеемся, что победители конкурса смогут использовать все предоставляемые Фондом инструменты для личностного роста и профессионального развития", — сказала Оксана Орачева.

Стипендиаты обучаются по 102 направлениям магистратуры. Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина в размере 25 тысяч рублей вплоть до окончания их обучения в магистратуре.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин РФ учредил стипендии студентам и аспирантам за достижения в области инженерного дела.

Областная газета Свердловской области

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