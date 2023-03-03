России необходимо создать когорту современных педагогов

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В России продолжится формирование суверенной системы образования. Об этом 2 марта, в четверг, заявил Владимир ПУТИН. Президент РФ в режиме видеоконференции обратился к участникам пилотной программы «Школа наставника», которые собрались в Пятигорске в центре знаний «Машук». В своей речи глава государства расставил приоритеты в воспитании и образовании молодежи. Таким образом был дан официальный старт Году педагога и наставника.

«Историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны», – особо подчеркнул Владимир Путин.

С этим согласна учитель истории школы села Байны Богдановичского района Галина Разливинских:

«В глобальном смысле, если говорить о миссии (или о цели) образовательной системы, целеполагание абсолютно верное. Любое здоровое человеческое сообщество заинтересовано в трансляции ценностей и патриотизма, и лояльности, и эффективного взаимодействия общества и государства в сознание молодого поколения. Нет сомнения, у меня по крайней мере, что это важное условие стабильности общества и возможности его развития.

Я как практикующий педагог, работающий в школе уже больше 30 лет, могу определить для себя (не только сегодня, но и, наверное, всегда так было) задачу – быть рядом с детьми. Быть тем взрослым, кому они доверяют. Может, потому это доверие и есть, что для меня воспитание – это не искоренение недостатков, а взращивание достоинств. И быть моим ученикам наставником (в малом или чем-то масштабном) – это для меня честь. И здесь важна частота позитивных достижений – каждый день школьной жизни, который проживают вместе ученики и педагоги, должен быть наполнен искренним интересом друг к другу», – говорит Галина Разливинских.

В своем выступлении перед педагогами Владимир Путин акцентировал внимание на единстве разных поколений в борьбе за страну. К подвигам героев Отечества, которые защищали и продолжают защищать Россию, прямое отношение имеют и те, кто воспитал солдат и офицеров.

«Учителя России воспитали достойных учеников, защитников Отечества. Своим примером вы научили их отличать подлость от правды, предательство – от честности и справедливости, привили им по-настоящему великое, определяющее всю нашу жизнь чувство глубокой, искренней любви к Родине», – заявил Владимир Путин.

«Президент России подчеркнул важную мысль, что педагоги в нашей стране десятилетиями учили молодое поколение своим примером отличать правду от подлости, отметил в разговоре с корреспондентом «Областной газеты» директор Уральского института управления – филиал РАНХиГС Олег Гущин.

По его мнению, в этот год необходимо чествовать не только действующих наставников, но и уделить серьезное внимание ветеранам педагогического труда.

«Студенты и выпускники Президентской академии на Урале регулярно общаются с ними и в течение всего 2023 года будут приглашать на мероприятия заслуженных педагогов. Таким образом ветераны смогут передать свой колоссальный опыт нынешнему молодому поколению, которое очень нуждается в правильных советах и примерах», – добавил Олег Гущин.

Работа учителей перестала считаться «образовательной услугой», констатировал в своем выступлении Президент, в школы возвращается воспитательная функция, что всегда было свойственно отечественной системе образования:

«Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования», – отметил Владимир Путин.

По мнению руководителя Экспертного Клуба Свердловской области, профессора кафедры политических наук УрФУ Анатолия Гагарина, эту тему нужно воспринимать в свете Послания Президента:

– Владимир Путин говорил, что у нас сейчас будет реорганизация системы бакалавриата и она прежде всего будет ориентирована на принципы нашей отечественной педагогики, которые показали свою результативность. Мы переходим от отношения и восприятия образования как некой сферы услуг. Сейчас уже мы воспринимаем образование, к счастью, как ту сферу, которая дает основы жизни человека, а не только профессиональные навыки.

«Ну а наставничество – это как раз тот компонент, который сейчас активно усиливается в нашей системе образования, потому что необходимо передавать профессиональные навыки. Объявление Года педагога и наставника, я думаю, предполагает увеличение финансирования, улучшение условий жизни, создание полноценной, профессионально ориентированной системы образования и, конечно, подготовки собственных кадров. Сейчас нам необходимо создать когорту современных педагогов, которые ориентировались бы во всех современных технологиях, в новых методиках, и молодежь необходимо обучать в соответствии со временем. Это очень важно, когда педагог и ученик говорят на одном языке. Они понимают друг друга, и педагог знает, чем живет нынешняя молодежь,«- резюмировал Анатолий Гагарин.