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Общество / Образование
4 марта 2023, 14:30

Масштабный фестиваль в честь Года педагога организуют в Екатеринбурге

День учителя

Не фестивале в Свердловской области ждут больше 4 тысяч участников. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге проведут большой фестиваль, посвященный Году педагога. Мероприятие запланировано на 20–23 марта.

Ожидается, что на фестиваль приедут больше 4 тысяч человек со всей России, в том числе — министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В списке участников значатся делегация депутатов Государственной думы и генеральный директор особой экономической зоны "Алабуга" Тимур Шагивалеев.

Одним из главных лоббистов мероприятия выступает уральский бизнесмен и меценат Андрей Комаров. Ему принадлежит идея строительства "финской школы" в поселке под Екатеринбургом. Предприниматель и бывший глава группы ЧТПЗ продвигает проект с 2019 года, когда он вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым побывал в Финляндии в кампусе местного университета, сообщает telegram-канал "Не для протокола".

Ранее Евгений Куйвашев поставил задачи свердловскому кабинету министров на Год педагога и наставника.

Областная газета Свердловской области

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