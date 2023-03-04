С 5 марта в Екатеринбурге стартует запись в детские лагеря дневного пребывания

Запись в городские лагеря Екатеринбурга продлится до 19 марта. Фото: Павел Ворожцов

С 5 марта в Екатеринбурге родители могут подать заявки на получение путевок для детей в лагеря дневного пребывания. Документы можно отправить через портал Госуслуг, отделения Центра муниципальных услуг и МФЦ, заявки также принимают в образовательных организациях. Запись продлится до 19 марта.

В летние каникулы лагеря дневного пребывания откроются на базе 147 екатеринбургских школ, 4 учреждений дополнительного образования и 8 детских садов. Они рассчитаны на 21 610 человек. Продолжительность смен составит 21 день и 7 дней, сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга.

Стоимость путевок в лагеря дневного пребывания в 2023 году составит: на 7 дней — 2 083 рубля, а на 21 день — 4 900 рублей. Из этих сумм родителям предстоит оплатить 815 рублей 35 копеек и 1 756 рублей 45 копеек соответственно. Разницу за счет целевой субсидии покроет муниципалитет.

Профильные семидневные смены в лагерях дневного пребывания будут организованы также в предстоящие весенние каникулы. С 27 марта по 1 апреля семидневные смены начнутся в 75 городских лагерях, в том числе на базе 74 школ и 1 учреждения дополнительного образования. Посетить их смогут 6 435 детей.

Узнать, в каких именно учреждениях откроются городские лагеря, можно на официальном портале Екатеринбурга в разделе "Образование".

Напомним, в этом году в оздоровительных лагерях и санаториях Екатеринбурга примут больше детей, чем в прошлом году.