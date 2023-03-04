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Общество / Образование
4 марта 2023, 16:35

В Нижнем Тагиле построят детский культурно-образовательный центр

Стройка

Новый центр для детей в Нижнем Тагиле будет состоять из двух корпусов. Фото: Галина Соловьева

Детский культурно-образовательный центр площадью около 3 тысяч квадратных метров возведут в Нижнем Тагиле в районе улицы Тагилстроевской. Он будет состоять из двух зданий, которые построят в течение двух лет, сообщает пресс-служба администрации города. 

В первом корпусе разместят кружки, связанные с современными технологиями. Здесь будут проходить групповые занятия с применением современных компьютеров и гаджетов. Во втором корпусе для детей предусмотрены площадки, развивающие творческие способности.  

Для горожан с ограниченными возможностями здоровья у главного входа смонтируют пандусы, а внутри здания — удобные лифты. В двух актовых залах, каждый из которых будет вмещать 120 зрителей, будут оборудованы места для маломобильных жителей. Специальные устройства, подключенные к общей аудиосистеме зала, помогут зрителям с нарушением функции слуха воспринимать все действия на сцене.

Глава города Владислав Пинаев подчеркнул, что строительство нового центра снимет острый вопрос по осуществлению культурно-образовательной деятельности для детей в тагильском микрорайоне Гальянка.

Напомним, в Свердловской области к 2025 году построят две школы в рамках концессионных соглашений.

Областная газета Свердловской области

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