Гранты на покупку роботов и 3D-оборудования получат 10 свердловских детсадов по решению Евгения Куйвашева

Дети смогут осваивать 3D-технологии в игровой форме. Фото: Алексей Кунилов

Десять детских садов Среднего Урала получат гранты на развитие материально-технической базы по региональной программе "Уральская инженерная школа". Постановление об этом подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Новое оборудование для интеграции инновационных образовательных стандартов к новому учебному году появится в детских садах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Полевского, Новоуральска, Рефтинского, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В учреждениях установят интерактивные песочницы, играя в них малыши смогут построить вулкан или проложить речной канал. В планах — обучение детей 3D-технологиям. С помощью 3D-ручек и 3D-раскрасок детсадовцы освоят моделирование насекомых (жуков, бабочек, гусениц, пауков), а также смогут распечатывать объемные фигуры на 3D-принтере.

Внедряемые 3D-технологии помогут малышам в интерактивной форме изучать дорожные знаки, цифры, цвета, развивать мелкую моторику и память. Для детей старших групп предусмотрены занятия научно-технической направленности. С помощью игровой робототехники у воспитанников будут развивать интерес к инженерной сфере и логико-математическое мышление.

С 2015 года в Свердловской области по инициативе Евгения Куйвашева реализуется комплексная программа "Уральская инженерная школа". Она ориентирована на раннюю профориентацию детей и подготовку инженерных кадров в регионе, начиная с дошкольного возраста.

"Вы делаете очень интересное и нужное дело, которое полностью соответствует тем установкам, которым мы следуем в рамках выполнения "Уральской инженерной школы". И я вижу, как увлеченно и сотрудники, и дети занимаются проектированием и наукой. Всех целей, которые мы ставим по профессиональной ориентации наших детей и молодежи, мы постепенно достигаем. Продолжайте вашу работу, а мы вас будем поддерживать", — отмечал Евгений Куйвашев в ходе посещения детского сада в Сухом Логу, где адаптировали "Уральскую инженерную школу" для дошкольного образования.

Напомним, в Свердловской области стартовал прием заявок на главный космический форум региона "Семихатовские чтения", где детям помогают развивать навыки проектной деятельности и осваивать инженерные профессии.