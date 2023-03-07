150 уральских школьников стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады

Во Всероссийской олимпиаде может принять участие каждый школьник. Фото: Александр Зайцев

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников победили 150 детей. Каждый из них получит по 40 тысяч рублей — премию губернатора Свердловской области.

"Успехи ребят — результат усердной работы учителей, наставников, представителей власти по развитию детских талантов. В рамках нацпроекта "Образование" у нас есть уникальная возможность поддержать победителей регионального этапа. На базе фонда "Золотое сечение" они будут готовиться к всероссийскому этапу вместе с педагогами из профессорско-преподавательского состава вузов и лучшими школьными учителями. В этом направлении наш фонд давно показал свою эффективность. В прошлогоднем зачете у Свердловской области 34 призера и победителя заключительного этапа ВсОШ, из них 14 человек — по математике и информатике. В этом году мы также рассчитываем на высокие показатели", — рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

По словам министра, в последние годы растет число школьников, участвующих в региональном этапе Всероссийской олимпиады. В 2022 году в финал областного этапа вышли 2 800 человек, в 2023 — больше 3 тысяч.

Победители и призеры всероссийского этапа школьной олимпиады имеют право на внеконкурсное зачисление в любой государственный вуз. Также они получают по 100 и 70 тысяч рублей соответственно — премии губернатора Свердловской области. С 2022 года вознаграждения выплачиваются и учителям победителей и призеров по решению Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

Наиболее востребованными предметами среди участников олимпиады остаются литература, русский язык, математика, английский язык, физика, информатика. Популярность набирают дисциплины: астрономия, испанский, итальянский, китайский языки. Для учащихся Всероссийская олимпиада школьников считается самым престижным интеллектуальным состязанием в стране. Принять участие ребята могут по любым из 24 предметов.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре заявили, что отмена ЕГЭ не обсуждается в связи с отказом в России от примененияБолонской системы высшего образования.