Фильмы об истории и культуре Урала войдут в коллекцию Президентской библиотеки

Зрители во всем мире смогут увидеть фильмы об уральской культуре и истории. Фото: Алексей Кунилов

На портале Президентской библиотеки создается электронная коллекция, в которую на первом этапе войдет 85 фильмов и видеосюжетов от уральских организаций-правообладателей. Зрители во всем мире смогут увидеть работы об уральской культуре и истории благодаря реализации проекта "Свердловская область. Фильмография".

Среди участников проекта — местное отделение "Молодой гвардии", Избирательная комиссия Свердловской области, Оренбургское казачье войско, Союз ветеранов Афганистана и культурный центр "Солдаты России", региональный Следственный комитет, Информационный центр по атомной энергии, Инновационный культурный центр, учреждения культуры и образования и другие организации.

Фильмы прошли экспертный отбор, в них рассказывается о знаменитых уральцах, в том числе о героях Великой Отечественной войны, а также о современниках, которые вносят вклад в развитие региона.

Презентация проекта состоится в ходе регионального совещания "Президентская библиотека на Среднем Урале" 15 марта в 11:00 в библиотеке имени В. Г. Белинского. Традиционно на совещании собираются около 100 гостей — партнеры, библиотекари, педагоги.

Предпрограмма совещания состоится 14 марта в 12:00 в Нижнем Тагиле, на базе МАОУ "Школа № 100". Здесь пройдет торжественное открытие удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки и образовательный семинар для учителей предметов гуманитарного цикла.

На основном совещании кроме презентации фильмов о Свердловской области планируется подписание соглашений с региональным Институтом развития образования и Уральским институтом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также мастер-классы для кураторов электронных читальных залов, сообщает пресс-служба Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского.

Подробности можно узнать по телефону: (343) 304‑60‑20, доб. 323 (Свердловский региональный центр Президентской библиотеки).

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