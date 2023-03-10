Почти 90% детей в УрФО получают дополнительное образование

Жители УрФО довольны допобразованием детей. Фото: Павел Ворожцов

В Уральском федеральном округе сформирована качественная система дополнительного образования детей, регионы участвуют в нацпроектах и реализуют проекты в рамках федеральных программ, об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Школьники УрФО в среднем тратят на допобразование около шести часов в неделю. Процессом записи ребенка в кружки и секции максимально удовлетворены жители ЯНАО, ХМАО-Югры, Свердловской и Челябинской областей, сообщает пресс-служба Аппарата полпреда РФ в УрФО.

"Занятия в кружках и секциях знакомят детей с разными сферами деятельности. Воспитывают целеустремленность и усердие. Помогают развить способности и определиться с будущей профессией", — подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО почти 90% детей получают дополнительное образование. Доля детей, охваченных допобразованием, в этих регионах превышает общероссийское значение в 83,4%.

В Тюменской области доля детей, получающих допобразование, составляет 88,2%, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре — 92,2%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 96,39%.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Куйвашев утвердил создание 657 новых мест в системе дополнительного образования Свердловской области.