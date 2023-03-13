Школы Первоуральска взлетели на «цифре»

Собрать и поднять в воздух квадрокоптер, пустить по следу собаку-робота, создать систему электроснабжения города, освоить станок с ЧПУ, провести хирургическую операцию на манекене – это далеко не полный перечень навыков, которые получают сегодня учащиеся школ Первоуральска. Новейшее оборудование и передовые цифровые технологии внедряются здесь благодаря участию четвертого по величине города Свердловской области сразу в двух региональных проектах – «Уральская инженерная школа» и «Успех каждого ребенка», нацеленных на раннюю профориентацию детей. Каково это – учиться в школах будущего – узнала корреспондент «Облгазеты» Юлия БАБУШКИНА.

В проекте «Уральская инженерная школа» Первоуральск участвует с 2018 года. За это время в 15 школах города открылись современные кабинеты технологии, в шести детских садах – миникванториумы (уголки робототехники), а в инновационном культурном центре – большой технопарк. На эти цели из областного и местного бюджетов было выделено более 200 млн рублей.

Учебные классы технологии, где побывала «Облгазета», можно назвать версией 2.0 старых добрых кабинетов труда и домоводства. Дети учатся здесь швейному делу, кулинарии, работе с деревом и металлом. В помещениях установлены новые швейные машины и станки с числовым программным управлением, организованы рабочие зоны для приготовления пищи с полным набором бытовой техники. Все оборудование – абсолютно безопасное: чайники и утюги, к примеру – с функцией автоотключения, индукционные варочные плиты – без сильного нагрева поверхностей во избежание ожогов. Внешне все выглядит как благоустроенная квартира, где практически в домашних условиях идет образовательный процесс.

– Еще одна принципиальная новация – предмет «технология» не предусматривает гендерного разделения. Все направления осваивают и девочки, и мальчики. Разница только в количестве уроков, – рассказывает учитель технологии школы № 32 Ирина Ложкина.– При этом вопросов – а зачем все это надо? – у ребят не возникает. Мы стараемся донести до них, что все навыки, полученные здесь, им пригодятся в повседневной жизни. При необходимости они смогут и постельное белье сшить, и деталь запаять, и лампочку поменять, и еду приготовить. Мальчишки, кстати, иногда готовят и даже украшают блюда намного лучше, чем девчонки.

Заглядываем в школьный кабинет швейного дела, где пятиклассницы в белых блузочках и черных юбочках бойко строчат на электрических швейных машинках.

Ученица школы № 32 Мария Михайлова в классе швейного дела с педагогом Ириной Ложкиной. Фото: Павел Ворожцов

– Эта машина с ножным управлением – очень удобно, – показывает ученица Мария Михайлова. – На корпусе – специальная панель, она показывает, какой шов, когда нужно менять нитку, как лежит ткань. Сейчас прихватки для кухни делаем. Уже пробовали полотенца подшивать. Когда такие возможности есть в классе, учиться очень интересно.

Кроме домоводства в рамках «Уральской инженерной школы» дети осваивают азы естественно-научных дисциплин – математики, черчения, информатики. По соседству со швейным кабинетом мы наблюдаем занятия кружка начинающих математиков. На большой доске подростки что-то рисуют, причем не мелом, а сенсорной ручкой.

– Доска – это планшет с функциями компьютера. На нем мы изучаем геометрические фигуры, их соотношение и положение в пространстве. При необходимости к доске можно подключить даже сотовый телефон и выполнять задания дома, – объясняет учитель математики школы № 32 Алексей Заборских. – Благодаря новой технологии в старших классах, где геометрия является одним из основных предметов, дети чувствуют себя более комфортно – у них уже есть базовые знания. Подобные кружки по разным предметам работают и в других школах города.

В школе № 32 Алексей Заборских объясняет пятикласснице правила соотношения фигур на доске-планшете. Фото: Павел Ворожцов

Цитата Владимир Путин, Президент России: – У нас десятилетиями не хватает на рынке труда инженерных кадров, специалистов высокого класса, востребованных сегодня. И то, что в Свердловской области – центре российского промышленного потенциала – такая работа проводится, это очень здорово, очень хорошо.

Собака-робот и стол Пирогова

Параллельно с Уральской инженерной школой с 2021 года Первоуральск участвует в региональном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В его рамках на базе лицея № 21 и школы № 4 открылись центры естественно-научных дисциплин с обновленными кабинетами химии, биологии и физики. Кроме того, в 21-м лицее заработал центр цифровых технологий с обучением по направлениям – системное администрирование, искусственный интеллект и Интернет вещей. На их создание затрачено в общей сложности почти 80 млн рублей. Это средства областного и местного бюджетов, а также частного инвестора.

Новые образовательные центры дают школьникам поистине безграничные возможности. Можно конструировать беспилотники и поднимать их в небо. Можно создавать объемные картины из пластика с помощью 3D-ручки. Можно даже «дрессировать» собаку-робота: если правильно задать команды, она будет бежать рядом с хозяином. А если нужно и сядет, и ляжет, и лапу подаст – на счастье…

Танк-робот Петя (слева) собрался на прогулку со своей собакой. Фото: Павел Ворожцов

Собрать и запустить дрон для учащихся лицея № 21 – привычное занятие. Фото: Павел Ворожцов

В лицее № 21 видим макет системы электроснабжения Первоуральска, где над уменьшенными копиями жилых кварталов, электростанций, солнечных батарей и ветряков «колдуют» начинающие физики.

– С помощью этого макета можно поиграть в энергетиков, – объясняют девятиклассники Андрей, Евгений и Дмитрий. - Мы участвуем в аукционах, приобретаем объекты и объемы электроэнергии. В макете предусмотрены разные режимы работы – днем, ночью, при сильном ветре. Наша задача – сделать так, чтобы ни один район не оказался обесточенным. Сделать это очень не просто.

В этом же лицее есть настоящее сокровище – стол Пирогова.Это уникальное интерактивное оборудование для изучения биологии, анатомии и физиологии. На нем можно изучать строение человеческого тела, виды патологий и травм, способы их лечения. При необходимости сенсорная поверхность позволяет максимально приблизить картинку и даже сделать ее объемной.

– Даже опытные врачи, когда сюда приходят, завидуют – такой стол сегодня есть только в медицинском университете и у нас, – говорит учитель биологии лицея № 21 Марина Шадрина. – Это действительно чудо, и ребята с удовольствием на нем занимаются. Здесь можно создавать проекты, готовиться к олимпиадам. Полученные знания очень помогают при сдаче ЕГЭ, особенно если школьник решил пойти в медицину. Сейчас в нашем лицее средний балл по биологии – 58,7. Это уже выше среднероссийского и областного.

Так выглядит стол Пирогова – анатомический атлас для будущих медиков. Фото: Павел Ворожцов

Наша идея Проект «Уральская инженерная школа» разработан правительством Свердловской области в 2014 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева и рассчитан до 2034 года. Аналогов ему в России нет. Участие в проекте уже приняли образовательные учреждения из более чем 30 муниципалитетов. В прошлом году, к примеру, проект реализовывали в Серове, Туринске, Березовском, Сухом Логе, Краснотурьинске, Полевском, Асбесте, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В этих округах на базе школ открылись цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, было установлено оборудование для изучения основ робототехники, механики, программирования. Всего за девять лет существования проекта в образовательную сферу свердловских муниципалитетов вложено более семи млрд рублей.

Нам нужны кадры

На достигнутом Первоуральск не останавливается. Как сообщил глава городского округа Игорь Кабец, в ближайшие пять лет в рамках проектов «Уральская инженерная школа» и «Успех каждого ребенка» здесь откроются еще несколько современных классов разной направленности. Уже в этом году на базе школы № 9 заработает центр естественно-научных дисциплин, а в школе № 22 поселка Билимбай – центр «Точка роста».

– Все, что мы делаем, направлено на раннюю профориентацию детей. Благодаря новым технологиям они получают возможность сделать что-то своими руками, попробовать себя в разных сферах и в конечном итоге выбрать свой жизненный путь. Сегодня Свердловская область и наш округ в частности испытывают острый дефицит квалифицированных инженерных кадров, людей рабочих профессий. И мы выстраиваем системный комплексный подход к их подготовке, начиная с детского сада и до промышленного предприятия, – отметил Игорь Кабец.

Инициативу властей поддерживают крупные промышленные предприятия и средние профессиональные учебные заведения городского округа. К примеру, в первоуральском металлургическом колледже уже открылись современные лаборатории и мастерские, где готовят специалистов широкого спектра рабочих специальностей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». При поддержке Первоуральского новотрубного завода в городе реализуется образовательная программа «Будущее белой металлургии», где молодежь обучается по 16 специальностям, наиболее востребованным в промышленности.