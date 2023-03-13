Родители свердловских одиннадцатиклассников написали ЕГЭ по русскому языку

Участники испытания прошли регистрацию и предэкзаменационный контроль, сдали телефоны и личные вещи. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Родители уральских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку. Это традиционное мероприятие для Свердловской области, когда взрослые тестируют на себе всю процедуру сдачи экзамена: от регистрации до получения результатов.

Участники испытания прошли регистрацию и предэкзаменационный контроль, сдали телефоны и личные вещи. Организаторы подготовили сокращенный вариант экзаменационной работы из аналогичных заданий, которые предлагаются выпускникам.

По сообщению департамента информационной политики Свердловской области, написать тестовый ЕГЭ можно было на любой из 40 площадок, которые были открыты по всей Свердловской области.

"Мы знакомим родителей с порядком проведения ЕГЭ и структурой контрольно-измерительных материалов. Кроме того, мы хотим, чтобы они еще раз обсудили с детьми подготовку к госэкзамену, помогли им правильно с психологической точки зрения подойти к очень важному этапу в жизни. Осталось не так много времени до основного периода ЕГЭ. За оставшийся период выпускникам необходимо еще раз провести аудит собственных знаний и успеть наверстать упущенное. Надеюсь, родители в этом помогут", — прокомментировала первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

Результаты тестового ЕГЭ по русскому языку родители получали сразу.

По словам Екатерины Лихачевой, одной из участниц испытания, интересно было прочувствовать атмосферу, в которой будут находиться дети.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 20 марта. Основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. В Свердловской области экзамены будут сдавать около 17 тысяч одиннадцатиклассников.

Напомним, что ранее Министерство просвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ.