Свердловчане стали чаще направлять материнский капитал на обучение детей

Число родителей, которые хотят направить материнский капитал на обучение детей, растет с каждый годом. Фото: Павел Ворожцов

В региональном отделении Социального фонда России (СФР) заключили соглашения о взаимодействии с 38 высшими, 111 средними специальными учебными заведениями и с 1 159 дошкольными учреждениями Свердловской области. Средства материнского капитала родители стали чаще вкладывать в образование детей.

СФР и образовательные учреждения на Среднем Урале теперь обмениваются информацией, чтобы родителям было проще оформить необходимые документы, сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.

Раньше семьям, которые хотели направить материнский капитал на обучение ребенка, необходимо было предоставить в фонд копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь СФР делает это самостоятельно. Родителям остается только через портал Госуслуг подать заявление о распоряжении маткапиталом. Также это можно сделать на сайте СФР или лично в любой клиентской службе фонда или в МФЦ.

В фонде отмечают, что число родителей, которые хотят направить материнский капитал на обучение детей, в России растет с каждый годом. Так, в январе 2023 года в СФР обратились более 27 тысяч семей. Им было выделено свыше 1 млрд рублей.

Отметим, что с августа 2023 года средства маткапитала также можно направить на обучение детей у частных преподавателей, если они имеют государственную лицензию на образовательную деятельность, а также на услуги нянь, которые работают как индивидуальные предприниматели.

Напомним, что в Свердловской области маткапитал получили 410 тысяч семей с начала его выдачи в стране.