ЕГЭ теперь с пробой

Родителям выпускников-2023 предоставлена уникальная возможность почувствовать: каково оно – сдавать ЕГЭ. Фото: Полина Зиновьева

Свердловская область принимает участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». Мамы и папы выпускников 2023 года на себе «тестируют» процедуру сдачи госэкзамена, которая предстоит их детям. 13 марта в муниципалитетах региона открылось 40 пунктов проведения «взрослого» ЕГЭ, восемь из них – в Екатеринбурге. Обозреватель «Областной газеты», пройдя в гимназии №35 вместе с экзаменуемыми весь путь от личного досмотра металлодетектором до сдачи экзаменационных листов, смог почувствовать, каков он на вкус.

На «пробном ЕГЭ» родители проходят все этапы, которые предстоят их детям. Начинается все с регистрации на входе в пункт проведения экзамена (ППЭ). После предъявления паспорта и сверки данных со списками нас проводят в аудиторию, где нужно оставить личные вещи, сотовый телефон. Аудитория опечатывается.

«С момента входа в пункт и до окончания экзамена запрещено пользоваться любыми средствами хранения и передачи информации. Сотовые телефоны сдают все: и члены государственной экзаменационной комиссии, и организаторы проведения экзамена, и сами сдающие. На случай внештатной ситуации в штабе есть стационарная связь, сотовый телефон руководителя ППЭ и один компьютер с выходом в интернет – причем, не тот, который подключен к станции сканирования и печати материалов для экзамена», – объясняет член государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), заместитель директора по учебной деятельности гимназии №35 Татьяна Колосова.

Нас сопровождают буквально на каждом шагу. В процессе задействовано много людей – члены ГЭК, организаторы экзамена вне и внутри аудитории, медицинский работник, технический работник. Когда экзамен будут сдавать выпускники-2023, к ним добавятся общественные наблюдатели.

Класс, где пройдет пробный ЕГЭ, расположен на втором этаже. Перед входом на лестницу каждого родителя сканируют ручным металлоискателем, снова проверяют паспорт.

Жесткие меры контроля: сдающих экзамен проверяют с помощью металлодетектора. Фото: Полина Зиновьева

Официально Нина Журавлёва, первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области, заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии региона: – Свердловская область в седьмой раз участвует во всероссийской акции по сдаче ЕГЭ родителями. В этом году в регионе открылось порядка 40 площадок. Решается сразу несколько задач. Прежде всего, познакомить с порядком проведения ЕГЭ. Вторая задача: мотивировать родителей выпускников, чтобы они еще раз обсудили с детьми подготовку к госэкзамену, помогли им правильно с психологической точки зрения подойти к нему. До основного периода ЕГЭ осталось не так много времени. Выпускникам необходимо еще раз провести аудит собственных знаний и успеть наверстать упущенное. Надеюсь, родители в этом помогут. Первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлёва. Фото: Полина Зиновьева

Перед входом в класс вновь проверяют паспорта. Рассадка идет по заранее спланированной схеме. В течение часа экзаменуемым предстоит выполнить семь заданий по русскому языку.

«У вас есть уникальная возможность посмотреть изнутри, как происходит процедура сдачи ЕГЭ, побывать на месте детей», – говорит им руководитель ППЭ, заместитель директора по воспитательной работе гимназии №35 Светлана Кузнецова.

При входе в аудиторию – вновь проверка паспортов. Фото: Полина Зиновьева

Во время экзамена на парте помимо бланка регистрации участника и контрольно-измерительных материалов (КИМ или, проще говоря, листов с экзаменационными заданиями) могут находиться только гелевая ручка с пастой черного цвета, удостоверяющий личность документ, лекарство и питание при необходимости, вода и черновики.

«Каждому по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Экзаменационные материалы поступили в зашифрованном виде. В вашем присутствии будет выполнена печать индивидуальных комплектов», – инструктирует присутствующих организатор экзамена в аудитории Лариса Горюнова. Всё точно также будет происходить, когда сдавать ЕГЭ будут их дети.

Тест-Контроль Для участия в «пробном экзамене» нужно заранее обратиться в управление образования. Ежегодно в Свердловской области пробуют сдать ЕГЭ более четырех тысяч родителей. 2023 год не стал исключением. Многие из участников впоследствии становятся общественными наблюдателями в основной период сдачи ЕГЭ. В их задачи входит контроль за соблюдением законности и соблюдением прав детей. В аудитории ведется и видеонаблюдение, изображение с камер всех аудиторий выводится в штаб ППЭ.

«Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами, запрещается фотографировать экзаменационные листы, выносить их из аудитории. В случае нарушения человек будет удален из аудитории», – поясняет руководитель ППЭ Светлана Кузнецова.

Уже в самом начале экзамена из класса выводят мужчину: пожаловался на плохое самочувствие. Бывает, что родители волнуются не меньше детей. А может быть, он просто решил проверить, как в такой ситуации поступят с его ребенком: обратился к организатору в аудитории, всё оставил на парте и вышел. Мужчину сопровождают к медицинскому работнику. Если тот решит, что по состоянию здоровья человек не может дальше принимать участие в сдаче, то экзамен для него окончен. Пройти его снова можно будет в резервные сроки. В нашем случае с обратившимся за помощью участником ЕГЭ всё закончилось хорошо.

Цифры Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 20 марта 2023 года. В этот день 177 выпускников прошлых лет и выпускников этого года приступают к сдаче итоговой аттестации по литературе. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая до 1 июля. В нем примут участие более 16800 выпускников 11 классов и более 45000 выпускников 9 классов. На территории региона будут открыты 155 пунктов проведения экзаменов.

«Сегодня всё проходит в штатном режиме. Мы проводим ЕГЭ уже не первый год. Большой опыт наработан во время ковида», – делится руководитель ППЭ Светлана Кузнецова

Пробный экзамен завершен. Результаты вновь севшие за парты родители узнают практически сразу. Оценки не выставляют, не в них суть. Главное – побыть на месте своего ребенка.

«Пыталась подготовиться, но поняла, что объем программы слишком большой, решила идти на экзамен на свежую голову, надеясь на свои знания. Хотя, конечно, комплекс отличника до сих пор дает о себе знать, немного волновалась. Очень интересно было пройти всю процедуру, понять, в какой атмосфере будут находиться дети», – делится впечатлениями мама выпускника Екатерина Лихачёва.

ЕГЭ – это всего лишь этап в жизни ребенка. Если получится так, что по итогам экзамена полученный им результат окажется ниже ожидаемого, то трагедии нет. Исправить его можно в резервные дни сдачи ЕГЭ.

Справка ЕГЭ как выпускной экзамен в школах, лицеях и гимназиях и одновременно вступительный в высшие учебные заведения проводится с 2009 года. Он обязателен даже для тех, кто не планирует после школы поступать в вузы. При проведении ЕГЭ на всей территории России применяются однотипные задания и единые методы оценки качества работ. Обязательные, «базовые» предметы ЕГЭ– «русский язык» и «математика», но «математика» может быть также и профильным предметом. С 2015 года экзамен по «математике» разделен на базовый и профильный уровни. Сдача базового уровня необходима для тех, кто не собирается поступать в вузы или для поступления в вузы, где «математика» не требуется. Сдача профильного уровня, если выпускник намерен поступать в вуз, где она необходима. Другие предметы участники сдают по выбору, исходя из требований вуза. По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в 2023 году профильным «Математику» выбрали более 50% выпускников. На втором месте – «Обществознание», на третьем – «Информатика».

Экзаменационные материалы отпечатаны в присутствии сдающих ЕГЭ. Фото: Полина Зиновьева