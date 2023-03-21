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Общество / Образование
21 марта 2023, 16:02

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский призвал сделать целью школьного воспитания создание семьи

Евгений Кульберг

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выступил на Всероссийском образовательном форуме. Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призывает сделать подготовку к созданию семьи целью школьного воспитания. Об этом он заявил сегодня на Всероссийском образовательном форуме Всемирного русского народного собора, который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент "Областной газеты".

"Подготовка к созданию семьи должна стать целью школьного воспитания. Необходимо, чтобы семьеведение, семейная психология и домоводство заняли в школьном расписании почетное место", — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Он добавил, что образовательные программы необходимо ориентировать на ускоренное развитие молодежи. По мнению митрополита, к самостоятельной жизни, созданию семьи и детей юноши и девушки должны быть готовы к 20 годам.

Также во время выступления митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил, что особое место в школьной программе важно отвести для изучения отечественной и всемирной истории.

"В прививаемой российским школьникам и студентам картине мира Россия должна представать важнейшим мировым центром, тысячелетней цивилизацией, средоточием духовных, исторических и политических процессов общемирового значения", — добавил он.

Напомним, ранее Украина ввела санкции против митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, на которые он иронично ответил в своем telegram-канале.

Областная газета Свердловской области

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