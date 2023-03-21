Программа Евгения Куйвашева "Уральская инженерная школа" — успешный пример региональной практики профориентации

Проект по профориентации школьников "Билет в будущее" реализуется в каждом регионе России. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в Год педагога и наставника проходит всероссийский фестиваль профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее". Сегодня ведущие ученые, общественные деятели, представители бизнеса со всей страны на заседании экспертного совета определили механизмы применения профориентационного минимума, который планируется внедрить во все российские школы, сообщает департамент информационной политики региона.

"Перед системой СПО сегодня стоит серьезная задача — подготовить большое количество квалифицированных кадров. Работая над этим, мы определили необходимый минимум для школьников: набор активностей, которые необходимы ребенку, чтобы приобщиться к миру профессий. Речь здесь идет об учениках 6–11-х классов, именно в этом возрасте наиболее оправданно проводить профориентационные мероприятия. Профминимум должен быть адаптирован как для учащихся сельской малокомплектной школы, так и для учеников крупной школы мегаполиса", — заявил директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Сергей Неумывакин.

По словам Сергея Неумывакина, в школах необходимо создавать инженерные, медицинские, IT, экономические, психолого-педагогические и другие профильные классы. Профориентационные уроки должны помогать школьникам в выборе профессии. Важна также внеурочная и воспитательная работа.

Проект по профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" реализуется в каждом российском регионе, он высоко востребован среди школьников, учителей и родителей.

"В этом году среди наших задач — распространить проект на общеобразовательные школы, чтобы помочь им в профориентационной работе, дать инструменты, помогая им развивать свои уникальные проекты. Во многих регионах сформировалась своя успешная практика, например, "Уральская инженерная школа" в Свердловской области, и наша цель — поддержать эти начинания. "Билет в будущее" выступает агрегатором разных региональных проектов", — отметил руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин.

На Среднем Урале профориентационная работа ведется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" и инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым программы "Уральская инженерная школа". Для ее реализации в регионе были созданы образовательные площадки совместно с предприятиями ПНТЗ, УГМК, ЕВРАЗ.

Также "Уральская инженерная школа" внедрена в образовательную деятельность детских садов. С дошкольного возраста дети в игровой форме знакомятся с профессиями. Кроме того, в Свердловской области открываются детские технопарки "Кванториум", центры цифрового образования детей IT-куб, центры образования естественно-научной и технической направленности "Точка роста" и другие.

Напомним, сегодня на гражданском форуме в Каменске-Уральском обсудили стратегию подготовки кадров для промышленности.