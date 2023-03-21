«Билет в будущее» – задача дня сегодняшнего

Выступление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения было посвящено влиянию нейросетей на развитие системы образования. Фото: Павел Ворожцов

Федеральный форум «Билет в будущее» должен помочь детям в выборе специальности, а учителям – повысить свою квалификацию. Вчера в столице Урала проект стартовал сразу двумя крупными мероприятиями: Всероссийским экспертным советом по профориентации и образовательным форумом под эгидой Всемирного русского народного собора (ВРНС). Их участники – ведущие российские эксперты, педагоги, представители органов власти, общественности и духовенства – обсудили вопросы, связанные с формулировкой новых базовых целей школьного воспитания, повышением статуса учителя и мерами соцподдержки педагогов, ранней профориентацией и многое другое. Выбор логичен, учитывая, что 2023 год объявлен Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ Годом педагога и наставника.

Делегаты православного образовательного форума, а это представители 51 региона страны, собрались в «Синара Центре». По мнению руководителя центра образовательной политики общества «Царьград», эксперта Всемирного русского народного собора Елены Хавченко, образование сегодня стало стратегически важной отраслью развития государства:

– На форуме, по сути, идет доработка резолюции Всемирного русского собора, который прошел в Москве в ноябре 2022 года. Это важный документ, где обозначены приоритетные направления работы ВРНС.

В числе главных пунктов резолюции – определение одной из главных целей школьного воспитания – подготовка к созданию семьи, а также определение в учебной программе особого места отечественной и всемирной истории, где Россия должна быть важнейшим центром мировой цивилизации.

Также в документе предлагается принять новые меры соцподдержки для учителей: оформление льготной ипотеки либо получение жилищного сертификата, а также внедрение единой для всей страны ставки оплаты труда педагога вне зависимости от региона. Причем основой должна стать ставка в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге.

«Билет в будущее» Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации. Реализуется с 2018 года при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в нем могут принять школьники 6–11-х классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители среднего профессионального и высшего образования, работодатели. Дети могут пройти профориентационные тесты, пообщаться с профессионалами, педагоги – получить доступ к новым технологиям и повысить квалификацию. Оператором выступает Фонд гуманитарных проектов. «Билет в будущее» реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история» на базе вузов, колледжей и техникумов, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru.

По мнению участников ВРНС, необходимо вернуться к системе специалитета в высшем образовании, так как введенная 20 лет назад Болонская система с разделением на бакалавриат и магистратуру потеряла актуальность.

Особого изучения, по мнению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, требует процесс продвижения цифровых технологий и внедрение в образование искусственного интеллекта.

– Цифровое образование – это часть огромного процесса. Важно понимать, что это не просто технология для того, чтобы убыстрить чье-то обучение или монетизировать школьное образование, а это глобальный процесс поглощения человеческого сознания виртуальным миром. Вопрос, где та граница, до которой применение технологий допустимо и полезно, а за которой оно становится разрушительным. Наша задача – разделить эти понятия, дать им определение и что полезно – применять в системе образования, а что нет – отвергать, – отметил митрополит.

Участники форума уверены: цифровизация должна быть не целью, а лишь одним из инструментов образовательно процесса. А главной фигурой всегда должен оставаться живой человек, педагог – непосредственный носитель и проводник знаний.

Справка Всемирный русский народный собор создан в мае 1993 года. Это международная общественная организация под эгидой Русской православной церкви. По уставу ВРНС его главой является патриарх Московский и всея Руси, по благословению и под председательством которого проводятся ежегодные соборные заседания. В них традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, общественники, духовенство, преподаватели и студенты, деятели науки и культуры. В рамках ВРНС в регионах проводятся форумы, на которых обсуждаются важнейшие вопросы в разных областях: экономика, национальная идеология, образование и другие.